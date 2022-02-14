冼靖峰與小學同學涂毓麟聯手　炮製情歌Medley與歌迷在家過情人節

涂毓麟（Oscar）與冼靖峰（Archie）趁著2月14日情人節用音樂為大家送上禮物，合唱「214告白脫單情歌Medley」，將Eric Kwok（郭偉亮）《等埋你》、周柏豪《我的宣言》、姜濤《蒙著嘴說愛你》MC（張天賦）《反對無效》、AGA（江海迦）《Superman》、張敬軒《找對的人》及Chantel（姚焯菲）《靈魂伴侶》串連成medley，祝大家情人節快樂。

Archie同Oscar一齊炮製情歌Medley，陪歌迷在家渡過情人節。

原來Oscar與Archie早在小學一年級已是同學，長大後因為音樂再結緣，他們笑言：「因為我哋都係喇沙仔，喇沙嘅精神係會一直傳落去！」他們一直有合作jam歌的念頭，想不到疫情促成了這次合作。他們說：「趁住情人節大家都要留喺屋企，決定為各位送上一系列情歌，陪伴大家過一個甜蜜情人節。」

原來Archie同Oscar係小學同學。

選曲方面，Archie表示自己較多唱悲情歌，所以這次Medley要演唱多首甜蜜歌曲是一個挑戰；Oscar則表示：「發現原來情歌可以有不同角度去表達，好似MC《反對無效》一首非常sweet嘅歌，而Eric Kwok 新歌《等埋你》亦十分特別，雖然歌詞中雖提及十幾個『死』字，但就表達住對另一半愛到一齊死嘅意思，其實係好甜蜜！」至於如何慶祝情人節？他們都表示情人節也只可以留在家中渡過，但兩人也希望可以有更多合作機會。