林峯相隔9年推出《幼稚完》二部曲　新歌再與鄧智偉延續集體回憶

現年42歲的林峯於去年宣布回歸香港樂壇，並推出了由林家謙作曲的《唱情歌的人》後，趁昨日情人節2月14日發布新歌《幼稚未完》。今次林峯再度與鄧智偉合作，而新歌為2012年大熱歌曲，無綫劇《雷霆掃毒》的片尾曲《幼稚完》的二部曲續集，勾起大家的集體回憶！

林峯相隔9年推出《幼稚完》二部曲。（IG/@lam_fung_official）

《幼稚未完》是林峯宣布加盟華納唱片後的第二首歌曲，在昨日推出的MV中，林峯留了一臉鬍鬚，加上更扎實的歌唱技巧，更添成熟感。有不少粉絲及樂迷都表示很高興熟悉的林峯終於回來了，並表示「永遠繼續支持你音樂 希望好快有新作品俾大家聽」、「希望林峯可以去到勁歌金曲或者Chill Club唱Live」、「繼續出多啲廣東歌」。

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同樣在情人節推出新歌的還有MIRROR成員Ian陳卓賢，相隔半年繼《搞不懂》後發布本年度首隻單飛情歌《留一天與你喘息》。今次Ian繼續選用自己作曲的作品，並於T-ma再度合作，新歌獲花姐大讚。在歌曲MV中，Ian與文青女神袁澧林談情，MV推出16小時已經累積了43萬點擊。

另外，還有在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上奪得唱作人銀獎的馮允謙（Jay）兩個月後又再發布了新歌《報復式浪漫》，繼續以輕快的R&B曲風，而MV亦邀請到劉沛蘅（Hillary）擔任女主角。至於近期爆紅的創作人湯令山Gareth T.，就推出了大熱歌曲《勁浪漫 超溫馨 》的英文版《Dinner In Bed》，更以半裸爆肌的造型亮相。