某種老朋友｜林家謙從歌詞體會林夕情緒：本身已自帶好重情緒起伏

記得林家謙在2021年叱咤頒獎禮後曾經說過，希望有機會演繹由其他音樂人創作的旋律，挑戰自己的唱功。果然，他在日前推出的新歌《某種老朋友》中，自己只負責編曲、監製，曲、詞則交給《下一位前度》班底澤日生（Christopher）和林夕負責。《01眾樂迷》這次找到林家謙，比較新歌與過去自己創作的分別，也談起對新歌歌詞的感覺。



家謙早前說過想唱其他人創作嘅歌，而新歌《某種老朋友》中，自己就冇參與作曲。（劉傳謙攝）

《拼命無恙》後給自己的挑戰

一聽到澤日生x林夕，很多人都會想起過去為陳奕迅、謝安琪、張敬軒的作品，當然也包括家謙有份參與作曲的《下一位前度》。他說希望唱別人創作的想法，其實早在出道第二年時已經出現：「呢個念頭早喺2020年做完《拼命無恙》之後就一直想唱別人寫嘅歌，但嚟到而家先真正實行。因為我想自己喺聲線上有更多可能性，自己最熟悉嘅旋律可能都係聲線上突破嘅障礙。」

澤日生x林夕嘅威力，早在《下一位前度》時已經感受過。（影片截圖）

至於今次與Christopher和林夕再續前緣，家謙坦言是與《下一位前度》和《拼命無恙》有關：「因為第一首歌《下一位前度》係同Christopher合寫，第二首《拼命無恙》係我自己寫，所以第三首想交返個波畀Christopher自己寫，今次佢係度身寫嘅，好多謝佢。首歌係深化咗《拼命無恙》之後嘅延續，層面更擴大至唔同嘅關係如朋友、親人，不限於愛人。」

《某種老朋友》是林夕第三首為林家謙填詞的作品，延續《拼命無恙》帶出的信息。想到這一點，家謙就希望交給Christopher作曲。（《拼命無恙》MV截圖）

獲澤日生度身訂造新歌

今次演繹Christopher的作品，家謙也要感受對方風格上與自己作品有何不同。他認為聽眾可以感受今次旋律上的走向：「佢嘅旋律密密麻麻好多，流水式嘅旋律走向，有種窒息嘅感覺，可以營造比較冰冷、沉重甚至令人顫抖嘅感覺；自己過往作品比較多喘息嘅空間，旋律相對疏落啲。」至於在編曲上，家謙覺得旋律已經很豐富，起伏較大，今次選擇盡量用最簡單的配樂，幫助聽眾快速投入旋律和歌詞帶出的意境。

Christopher（右）與家謙創作的旋律，最大的分別在於旋律上的走向，《某種老朋友》密密麻麻的曲式在家謙過去的作品上並不常見。（資料圖片）

「我只係順著字句嘅語氣『講』出來」

歌詞方面，林夕寫了一份關於昔日友情的緬懷，內容也正如家謙所說：「某種人說再見就是不再見的意思，如你聽懂了，你也就開始接受自己不會完全放下，而歸於無恙。」不少歌迷都因為這首歌而勾起往日經歷，有所共鳴，而家謙則說自己收到歌詞時好像感受到林夕當下的情緒，不過在演繹時卻沒有刻意投放自己對歌詞的見解：「其實我冇乜加諸自己太多嘅情緒同想法，因為本身旋律同歌詞已經自帶好重嘅情緒同起伏，我只係順著字句嘅語氣『講』出來啫。」

《某種老朋友》所講的不是遺忘，而是如何放下維繫一對關係的執著，並接受自己不能完全忘記。聽眾之所以深深被歌詞感動，正因歌曲中所談的「過期朋友」並不止於愛情。（MV截圖）

《某種老朋友》正式為個人第三張專輯的籌備工作揭開序幕，問到新碟內餘下的曲目會否交給其他音樂人創作，家謙透露：「暫時未定，但朝著依個方向，嘗試向其他音樂人收歌中。」