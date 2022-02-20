【輕談淺唱不夜天】「Gwenji鈞之」 The Dark Folk Girl

游魂至Gwenji鈞之與丁可的下午

See a hole的James第一次向我介紹「Gwenji鈞之」說道：「幾年前，她已和很多音樂人合作，例如逢一、E B E A R T H、Tomii chan等。她的聲音和創作也很特別，2021年想正式單飛，就是欠些信心，你聽聽她的歌再說。」聽着有萬多點擊率的《Conquer》，望着窗外的山景，陰陰的天，讓人失神，心裏想着︰「是陰天的音樂！就像一幅混沌沉色的油畫。」

看着音樂串流平台上的一張相，刻意地把頭髮蓋着 半張臉的Gwenji。（受訪者提供）

這個人、歌也很分裂的酒窩小女生。（受訪者提供）

一張可愛臉，誰會想到爆Linkin Park的民謠歌女。（受訪者提供）

看着音樂串流平台上的一張相，這位刻意地把頭髮蓋着半張臉、金色齊陰的眼鏡女生，眼神倔強，有些靦腆，但談不上害羞，就是不情不願的樣子，又一個矛盾女孩。明明擁有一張小學生臉，幼齒的歌聲和弦著漫不經意的結他聲，卻迴盪出淡淡異色，灰灰的英文歌詞滲着沉鬱的空靈，作品風格突出。壞習慣就是改不了，耳朵聽着一首，腦袋總在聯想庫找到第二首，可能是職業病吧！就這樣一邊聽着「Gwenji鈞之」的作品，又迷糊遊魂到丁可的《Island》。一時也被混亂了，我就這樣慵懶地過了一個雲遊四海的昏沉下午。

會爆Linkin Park的民謠歌女

抱着結的Gwenji，就像小學生扮大人。（受訪者提供）

Gwenji 娓娓道出她的音樂歷程︰「家姐學鋼琴，而我由小五開始學小提琴至中六，但後來因為要考皇家音樂試，又討厭了小提琴一陣子。我覺得為着考試，重複又重複地練習着同一首歌實在太消磨意志了！小小的我很喜歡跟着家姐，家姐也很喜歡帶着我，家姐常常帶着我去唱片舖，她會在古典及爵士部門遊走一番，每個月也會用慳着的零用錢買一至兩隻CD，回到家我們會開心地播着戰利品跟着唱。」她指小學時杜麗莎搞合唱團，媽媽要帶家姐去選拔，她鬧着要一同去，最後二人一同被選中︰「我常告訴別人我很喜歡學家姐，我想我就是那種跟着家姐尾巴的妹妹。上到中學才慢慢有自己的獨立世界，那段時間我開始迷上Avril Lavigne、Tori Amos，亦曾經夾過Band做主音唱Linkin Park。當然少不了街唱(busking)，後來開始在獨立民謠二人組合Mothgown中演奏，但我的音樂喜好暫時還是民謠(Folk)、獨立流行音樂(Indie pop)、另類音樂(Alternative)。」

沒有死線便會躺平的創作人

Gwenji鈞之 好一位暗黑民謠歌手。（受訪者提供）

Gwenji表示自己是敏感和情緒化的人，無論創作和行動力也一樣情緒化，三首作品也是在情緒激蕩下走出來的。每次創作基本骨幹通常只是需要數小時，但因需要隨着感覺，最後作品可以跨越數個月才完成。Gwenji輕笑說：「當然感覺還包括很多自己的私人取捨，我不是哪種一鼓作氣的人，所以現在我開始會給自己『死線』， 因為如果沒有『死線』，我是可以『躺平』的那種人。」

Gwenji 2021年在音樂串流平台一共推出三首單曲。

《Steven》是在2019年8月Gwenji陪朋友看完《盧凱彤come what may紀念音樂會》後有感而發寫出來的。這是部份歌詞內容：「無論你狂燥至瘋狂出汗、驚恐譲心臟跳得像炸開，彷彿它們永遠不會消失，但我也會靜靜的陪在你身邊和你在一起。」因為身邊也有很多人被情緒病纏繞着，Gwenji希望作品具有安撫他們破碎心靈的作用。

《Don’t》這是一首在2020年完成的作品，Gwenji當時為了一個朋友出國，情緒很不捨而創作出來的。全首歌的主旨簡單而直接就是：「請你不要走！」

《Conquer》暫時算是Gwenji最喜歡的一首，她較早時在偶然下創作了和弦的基調，雖然很喜歡但一直放在一邊，過了個多月才再填上旋律，直到一天跟男友吵架，情緒跌到谷底便填上了詞。Gwenji小時雖然與男友吵架是常餐，但本身也是情緒波動大的人，男友越冷靜她便越激動，所以她會質問自己為何不能駕馭這種情緒，很想控制但最後也是無力地被征服了。《Conquer》便是描述Gwenji與這種情緒對話的一首作品。

Gwenji表示：「未來一年想和多些合作單位，多些計劃、多些嘗試。今年1月已經推出了全新單曲《The Sea》，意念是來自日本動漫新世紀福音戰士裏面出現過的一個橙色海的畫面，內容是想帶大家去一個沒有批評與批判、傲慢與偏見的世界。」

Gwenji ft Peace lo - The sea。

分裂女文青

整個訪問筆者也處於一個「被混亂」的狀態。Gwenji由人至歌也很分裂，可愛的酒窩小女生，羞怯的說話方式，作品卻帶着淡淡憂愁。言談間內藏着叛逆的固執，飄忽不定的情緒可能就是其獨有創作的方程式。

當世界還是忙着《全民造星IV》及《青春本我》的數據，人人也期望着新一代多功能女團誕生，所有比賽不再只是唱歌樂理，還要喜劇泰斗、踩台演戲、天才表演集於一身，就只欠心口碎大石、空中飛人、跳火圈，美其名是多才多藝，實質慘過馬戲團，慘不忍睹！近年的歌唱比賽已不再純粹，被一個又一個新星才藝選拔賽取代，最怕就是欠缺多功能二合一，可能大家也厭倦了純粹專一吧！但我就是喜歡心無旁鶩的專業，那種堅持的執着，沒有比賽，不用比較，沒有大台，不用連鎖店式硬銷。隨心、隨意、小店自家製作，你有你生存權，我也有我選擇權。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。