張蔓姿繼續同張蔓莎打孖鋪　兩姊妹唔願比較：我哋性格截然不同

去年樂壇新人公認競爭激烈，現年27歲的張蔓姿（Gigi）在一眾女新人中脫穎而出，在叱咤頒獎禮中贏得「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎。這位華納歌手日前接受商台節目《1圈圈 星光背後》專訪，面對當晚領獎後獻唱《深夜浪漫》後的批評聲音，她坦言：「我有看批評，但沒有太大不開心，我了解自己仍有很大的進步空間，但《深夜浪漫》這首歌，在演繹上是講求一種mood（感覺），我認為自己是找到一種感覺去唱。大家對於唱功、歌曲的理解，每一個人都會主觀，就等於每一個人喜歡不同的顏色。在我角度，我是頗喜歡自己的唱法，但唱功上，我當然明白還有很大很大的進步空間。」

張蔓姿接受《1圈圈 星光背後》訪問。

Gigi與孖生妹妹張蔓莎（Sabrina）差不多同時以演員身份入行，她透露與妹妹由細到大姊妹情深，至今仍然於同一張床「打孖鋪」：「由阿媽個肚入面開始，到而家我哋都係一齊瞓。」現在Sabrina也憑新歌《剎那的》加入樂壇，成為2022年新人，對於妹妹比她先在ViuTV拍劇成名，她坦言從沒妒忌或比較：「我們的性格截然不同，是不可比較，就算當年妹妹讀書比我好，我更替她開心；她英文好過我，我也會向她請教。其實妹妹叻，應該要感到開心，因為就算你唔叻，你起碼都有個妹，可以幫助到你去解決一些問題。」她形容妹妹就像另一部分的自己，很感恩有人能夠陪伴她一起學習，一起成長。她說：「我跟妹妹的關係就像情人一樣，無所不談，彼此有大家支持是充滿着愛。」

Gigi和Sabrina姊妹情深。（葉志明攝）

2022年首位樂壇新人張蔓莎 古天樂旗下公司協力發行