情人節後歌手頻頻出新作　《01眾樂迷》精選5首本周必聽新歌

踏入2月，雖然大大小小的現場演出因第五波疫情繼續延期，但歌手在農曆新年假期後頻頻出新歌，也有新人派歌正式加入樂壇。尤其在過去一個星期，各大單位都紛紛用新歌陪大家居家抗疫，單計情人節當日就有8首新歌。以下5首在過去一個星期推出的新歌，絕對值得大家一聽再聽。



2月14日單日就有8首新歌推出，其中一首就是經謝國維和黃丹儀重新編曲，COLLAR《Call My Name! (COLLAR214 ver.)》。（資料圖片）

林峯《幼稚未完》

9年前林峯為電視劇《雷霆掃毒》唱過片尾曲《幼稚完》，成為他其中一首代表作。事隔「幾千天」，林峯再與鄧智偉合作，並邀請曾詠欣寫出另一種失戀後的心態，要徹底忘記或許並不可能，但決定放下舊情，或許也是放過自己的方法。

林峯《幼稚未完》是9年前《幼稚完》續集。（MV截圖）

陳卓賢《留一天與你喘息》

樂迷等足半年，終於等到Ian在情人節當日再推出個人作品，也是MIRROR二月四大驚喜之一。他解釋創作旋律時以情歌方向出發，希望帶給別人溫暖，更希望憑歌答謝過去在走過高低起跌之時，依然支持自己的「hellosss」（Ian歌迷稱呼）。

樂迷看過MV後，最記得的或許是Angela一開始的一句「你知唔知石頭係有生命㗎。」（資料圖片）

馮允謙《報復式浪漫》

新一年Jay繼續以擅長的R&B廣東歌與大家見面，新歌從等待的概念開始，正如現在苦等看演唱會的機會一樣，一直等待Mr./Mrs. Right或許已經花了一生人不少時間，如果等得到的話，當然要24小時緊密不分，談一場報復式的浪漫戀愛。

Jay Fung喺新歌MV搵到《膠戰》女神Hilary做女主角，一舉一動唔只自帶「花花filter」，仲甜蜜滿瀉。（資料圖片）

林家謙《某種老朋友》

「澤日生x林夕x林家謙」這個陣容，早在家謙成名作《下一位前度》中已經出現過。家謙挑戰唱別人創作作品的第一首歌，正是找來澤日生度身作曲，而林夕的歌詞把《拼命無恙》的信息延伸至愛情以外的各種關係，當中談到要接受與舊朋友「各撐一葉舟」的事實，也引起了不少樂迷的共鳴。

即使林家謙演繹不是由自己創作的歌，樂迷依然能從新歌中找到力量。（梁碧玲攝）

Moon Tang《Lately》

二月份蘇麗珊宣布加盟華納，張蔓莎、鍾柔美也先後透過新歌正式加入樂壇。而Gareth.T的女朋友Moon Tang同樣在今年正式簽約華納，並在今個星期推出加盟後首支單曲《Lately》。與過去作品一樣，這首自己創作的新歌同樣是英文歌，而負責編曲和監製的正是Gareth.T。相信不久樂迷就有機會聽到Moon挑戰廣東歌。