黃妍新歌MV初嘗吊威吔　為床戲捨棄安全帶：綁住隻腳唔係好郁到

唱作女歌手黃妍（Cath）在二月推出今年首波新歌《Little People》，以哀痛來撫慰哀痛，以愛之現實來撫慰現實，而Cath繼續以她最愛的音樂來與大家同行，互相陪伴。新作承接去年的《兩個月亮》，「月亮依舊沉默，但已經不再孤獨。」Cath有感：「有時候，我們不得不佩服自己，靠著對於愛的信念，竟然可以接受生命中許許多多的苦難，甚至乎，有時候因為所愛的人，不顧跌得焦頭爛額，更不計生活變得多朽壞不堪。或者，換個角度來說，我們都是如此脆弱、如此渺小的人，以致要從一個不可見、不可碰、虛無飄渺的愛之中尋找安慰，以致我們都以愛來抵擋現實。」

Cath的新歌《Little People》承接前作《兩個月亮》。

日前推出的MV由過去與Cath合作無間的Dorothy Lau（劉君冬）及Riley Leung（梁浩倫）共同執導，在正式拍攝前，Cath已能從Dorothy準備的資料中預視到，MV會類近自己想要的畫面，亦配合主旨，但一入到現場，Cath依然大感驚喜：「去到拍攝地時，我覺得好放心同好開心，因為exactly就係我腦裏面諗緊嘅《Little People》畫面。」

Cath直言MV現場佈置得與自己幻想的畫面一模一樣，非常驚喜。

為了貼題，導演邀請了7位歌手、演員及素人，包括Cath的同門唱創歌手Michael C、女演員郭爾君（Alma）及馮海銳（Yoyo），來演繹MV中各個有不同含意的愛的故事。而這個MV概括來說，可算是「床戲接床戲」，但請別想歪，床戲都是有理由的。Cath解說道：「導演喺MV中整咗好多細節位，其中有一個係喺Background度有塊好大嘅百家布，裏面其實係我哋咁多個演員演自己故事時嗰張床單，我哋每個人張床單都係唔同pattern，最後變成一塊百家布，就係代表住所有人都係Little People。」而Cath則被喻作同行者的角色，以歌在崩壞、反常的世界連結大家。

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MV的看點除了百家布，還有Cath獻出自己的第一次：嘗試吊威吔。她說：「我係第一次被吊高，真係離地咁去拍MV。其實攝製組要吊起成張床，導演事先都有問我驚唔驚、怕唔怕高，我答佢只係怕離心力。一開頭都有啲擔心，但去到location就覺得好好玩！其實一開頭有個安全帶箍住我隻腳，但係因為我要喺張離地嘅床度做大了動作，綁住隻腳唔係好郁到，最後係掹走晒所有安全帶，其實係非常之有趣同好玩！」Cath更坦言，因為導演的精心安排，讓她可以更易投入感情去做 lip sync，直呼：「所有嘢我都好喜歡！」