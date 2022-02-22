半｜Jeremy出道作MV出爐　廖子妤化身連環割喉殺人犯劇情超恐怖

一眾「Unicorns」等候已久，MIRROR成員Jeremy（李駿傑）在今日（22/2）正式以新歌《半》Solo出道。MV在晚上8時準時上載至MIRROR YouTube頻道，短短半小時已經吸引超過36,000人次點擊收看。在今午的電台首播後，歌迷期待已久，也留言道：「終於等到『李』」、「曲風真係好適合你，你演繹到嗰種好妖艷嘅味道」、「簡直妖艷到爆」。



一眾Jeremy歌迷期待已久的《半》，在今晚推出MV。

金像獎女配角雙提名任MV女主角

團隊找來獲今屆金像獎女配角雙提名的廖子妤（Fish）擔任MV女主角，故事講述Jeremy是墮落天使，被世界中不同的黑暗面侵佔，產生了由Fish飾演的黑暗化身，不停殺人，在殺死3個人之後，發現第4個目標人物是真愛，雙雙墮入愛河，為了要停止殺人這個瘋狂行為，於是請Jeremy這個本體封印殺人武器。

為了這個充斥着黑與白、善與惡的概念MV，Jeremy嘗試了3個造型，當中不乏妖艷與型格，他也嘗試了很多第一次，如搽指甲油及畫白色眼線，再配合不同的造型，在MV中化身天使與惡魔。這些造型，都不禁讓人聯想到Jeremy在2018年參加《全民造星》總決賽時獻唱《Crazy In Love》的妖艷美態，不過Jeremy說：「《Crazy In Love》造型比較王子，今次更加妖。其實由《造星》到而家，堅持行呢一條路唔係咁容易，但睇返原來行呢條路係啱嘅，要多謝《造星》。」

MV由Fish擔任女主角。

此外，導演找來Fish任MV女主角，Jeremy十分興奮道：「我一開始知Fish做女主角，已經覺得好勁，到拍MV嗰日上晝金像獎提名出爐，Fish收到好消息，就覺得成件事好Amazing！」不過今次Jeremy與Fish在MV中的交流不多，只有兩個Shot，Jeremy期待二人日後有更多不同形式的合作，因為他覺得對方演技十分厲害。

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沙上融合兩大舞蹈

在舞蹈部份，Jeremy在MV中大跳糅合Urban Dance及現代舞的舞蹈，在幼沙上面的舞姿，有別於在MIRROR中的勁歌熱舞。他坦言：「啲沙好幼滑，跳舞時起初重心唔係捉得好好，頭一兩次跳會較驚，但之後掌握到少少，就可以跳得放啲，冇乜大問題。希望大家可以喺呢個MV見到另一面跳舞嘅我！」

指定要王雙駿監製

談回歌曲本身，Jeremy一早已指定要找王雙駿（Carl）擔任歌曲監製，而Carl亦二話不說為他找來吳林峰作曲、周耀輝填詞，創作出一首能充分展現Jeremy黑暗面的作品。他也分享創作過程中的笑料，原來吳林峰在看過半小時鬼片後，就寫出《半》現時所聽到的旋律。至於周耀輝，Jeremy早就知道對方是猛料詞人，也感恩對方優雅地寫出自己想表達的內容：「今次《半》呢首歌，係想話人有唔同嘅面向，但好多時候喺好同壞之間，大家總會忽略、拒絕接受壞嘅一面，但作為一個人，係需要接受所有面向，接受自己嘅不同面貌。接受咗，了解自己最渴望嘅，就去正視佢，努力變成自己想成為嘅人。」

第一次出歌，Jeremy坦言好緊張，他說：「話晒前面有6個兄弟出咗作品，不過我今次推出嘅風格又同前面6個風格完全唔同，係可以區分到嘅第7個Style，透過我哋每個人嘅Solo歌，可以話俾大家知，我哋12個人都有自己獨特一面，希望可以製造更多唔同風格，令到香港或者其他地方嘅聽眾，可以有唔同嘅選擇。」