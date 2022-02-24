聲夢JUNIOR｜兩大熱門率先跑出　藝術體操港隊代表有望接鍾柔美棒

無綫歌唱競技節目《聲夢傳奇》去年開播後屢獲好評，並孕育出一班具備唱跳實力的樂壇新力軍，當中炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、冼靖峰（Archie）、鍾柔美（Yumi） 先後單飛出歌，其歌曲在各大平台亦獲得亮麗成績。有見《聲夢傳奇》叫好叫座，無綫今年銳意延續「聲夢」盛勢，除了落實開拍第二季外，本周日（27日）起更會一連三個星期日晚8點半於翡翠台播出《聲夢JUNIOR》。

有別於《聲夢傳奇》，《聲夢JUNIOR》主力集中培訓年僅11至15歲、對唱歌跳舞表演均甚有熱誠的青少年。經過大型遴選後，製作組先選出 28 名具有潛力的青少年參與集訓，再篩選出 18 位精英晉級，其中年紀最少的入圍參賽者更只有11歲。為了令18位參賽者得到最佳發揮，節目組根據各人所長分成三組，分別為 Vocal Group、Dance Group及Band Group，並進行連番挑戰及Battle；最終交出亮麗成績的 4 強參賽者，將能獲得《聲夢傳奇 2》的參賽資格。

為了將18名參賽者的潛能於短時間內推向極致，製作組請來星級顧問團隊，包括歌唱顧問及指導Christine Samson 、舞蹈顧問及指導Sunny Wong，及樂隊顧問及指導Supper Moment 分別為三組進行特訓。6位首屆「聲夢」學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、黃奕斌（Hugo）、林君蓮（Kaitlyn）、蔡愷穎（Lolita）及何晉樂（Rock）會擔任助教，而HANA菊梓喬、譚嘉儀、連詩雅分別擔任訓導主任兼形象指導、康樂主任及紓壓大使；黃翊、吳若希、糖妹、關心妍、胡鴻鈞、Gigi、Chantel、Yumi、張馳豪（Aska）等亦會先後以嘉賓身份亮相。至於節目總監督則由資深音樂人Eric Kwok（郭偉亮）擔任，出名夠Mean夠Harsh的Eric竟在宣傳片中大讚參賽者潛能無限：「呢班細路嘅Talent比我想像中勁好多，我對娛樂圈未來發展好有信心。」

Eric擔任《聲夢JUNIOR》節目總監。（資料圖片）

雖然節目尚未開播，但於網上卻掀起了一定程度的期待指數，有兩名參賽者已率先跑出成為大熱門，分別是14歲的Aster Lau劉芷君以及14歲的Vici莊殷玥。近日有網民於《聲夢JUNIOR》宣傳片段留言表示期待，包括：「聲夢已經建立了傳承，建立了精神，樂壇重現曙光」、「期待After Class後再有香港青春女團」、「有Eric Kwok已有保證」及「感覺更加新鮮」等。有網民更於聲夢粉絲群組分享Aster與Vici早前的公開表演片段，其中9歲已為香港藝術體操港隊運動員的Aster，其《特務J》跳唱片段獲得好評，被指有潛力接師姐Yumi棒：「眼神夠氣勢」、「跳舞有功底」、「好吸睛」。Vici則憑獻唱英文歌《Always Remember Us This Way》獲得關注度，網民普遍認為雖仍有進步空間，但對於Vici年紀少少能有如此唱功嘖嘖稱奇，並指其獨特魅力在於擁有憂鬱眼神。到底Vici能否憑此突圍而出，18位參賽者經過短期訓練後如何突破自我進步蛻變，就要密切留意本周日首播的《聲夢JUNIOR》了。

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