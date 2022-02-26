MIRROR打入美國Billboard其實唔難？　原來唔少香港人曾經上榜

谷德昭擔任主持的ViuTV節目《爆谷一周》今晚（26/2）一集請來MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）和Alton（王智德），以及他們的經理人花姐（黃慧君）擔任嘉賓。節目中，花姐便大爆ViuTV高層魯庭暉在「吒咤頒獎禮」後向她下達了今年指示：「魯生同我講，佢好想MIRROR嘅歌可以上到美國Billboard。」令她第一時間目定口呆。

爆谷一周︱花姐爆壓力大：魯生今年希望MIRROR上到美國Billboard

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Billboard是美國著名娛樂傳媒品牌，更以音樂排行榜聞名，當中包括「Billboard Hot 100」（百大熱門單曲榜）和「Billboard 200」（二百大專輯榜）最具指標性。雖然兩大Billboard龍虎榜自50年代誕生以來，上榜人選多以英美歌手為主，但仍然有不少亞洲歌手曾成功進駐，韓國男團BTS防彈少年團便於2020月9月1日憑歌曲《Dynamite》在「Billboard Hot 100」奪冠，日本歌手坂本九則早於1963年6月15日憑歌曲《Sukiyaki》在同一榜上封冠。至於華語歌手的最高排名紀錄保持者是吳亦凡，其單曲《Like That》便在2018年5月30日打入「Billboard Hot 100」的第73位。

吳亦凡單曲《Like That》在2018年5月30日打入「Billboard Hot 100」的第73位。（封面）

到底有冇香港人入過榜？曾亮相《American Idol》的「港人之光」孔慶祥（William Hung），便曾經憑專輯《Inspiration》於2004年4月24日打入「Billboard 200」的第34位，而歐陽靖（MC Jin）則憑專輯《The Rest Is History》於2004年11月16日打入第54位。

除了William Hung和MC Jin，還有其他港人上過榜，點擊下圖觀看：