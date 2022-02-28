黃妍為新歌深夜開足3個鐘直播：有啲似以前約埋班朋友傾通宵

黃妍（Cath）早前推出2022年首波主打歌《Little People》，歌迷對她以新方式唱出情和愛十分受落，Cath與團隊繼去年推出《天光前》而舉行「天光Live」後，今次搞搞新意思，玩深夜網上Live，以歌聲串連現場演繹的廣播劇，陪伴歌迷度過不一樣的晚上。

Cath日前為新歌《Little People》開深夜直播。

Cath 指大家近來每天都忙於抗疫和保護自己，身心皆累，故希望可以以歌聲治癒人心。接着 Cath 先唱出《兩個月亮》和《我心中尚未崩壞的部分》，歌迷一見她開 Live，紛紛加入捧場，更連打式撳心心俾 Like，反應熱烈。在 Cath 的歌與歌之間，穿插了由 903 DJ 梁子及 881 DJ 江慧楓（飛機）聲演的《二人限定 - 愛情廣播劇場》，帶給觀眾雙重享受。

Cath除了邀請嘉賓大談戀愛經驗外，也請到DJ飛機和梁子合演廣播劇。

除了唱歌，Cath 更邀請嘉賓分享對愛情的睇法，首先登場的是 Sandy@per se，Cath 與 per se 多次在工作場合中碰面，今次算是第一次促膝談心事。Sandy 大方分享自己與男友兼拍檔 Stephen 的交往經過，當聽到他們拍了 11 年拖，Cath 即表現得一臉羨慕！隨即八卦對方的大小戀愛事，Sandy 也盡力解開 Cath 的「疑團」，但也險些招架不住，場面十分有趣。而 Cath 亦即場回答網民提問，當被問到她本身的愛情觀時，Cath 故作神秘，並叫網民自己找答案。

原來Sandy已經同隊友Stephen拍咗11年拖，Cath都好羨慕！

Cath 除了唱自身作品，也有唱偶像周杰倫的《星晴》及盧廣仲的《愛情怎麼了嗎》等心水作品，她更自彈自唱，歌迷都聽出耳油，一直留言為她打氣。之後輪到第二位嘉賓登場，她就是與 Cath 在舞台劇《無法成長的我們》中合作的 Hilda 鄭曉桐，Cath 一見 Hilda 先來個擁抱，隨即單刀直入八卦對方的大小私事，幸好 Hilda 無所不談，當 Cath 聽到 Hilda 的戀愛經驗很豐富時，睩大雙眼每事問，似乎對戀事很好奇。

Cath感謝歌迷唔瞓都聽自己唱歌。

對於今次的演出，Cath 坦言感覺很新鮮，因為很少有開足 3 個多小時的 Live，有睇 Live 的樂迷更留言説今次的歌單選曲很有心思，估不到她會選唱如《為何他會離開你》、《失落沙洲》、《我總是一個人在練習一個人》等歌曲，帶來驚喜。Cath 對今次的演出亦笑言：「有啲似以前約埋班 friend 傾通宵嘅感覺，原本工作人員話由半夜 12 點唱到 4 點，唔掂呀，我要瞓呀！但咁樣嘅 Live 又好好玩咁，最後決定等大家食完晚飯，臨瞓前同大家談情説愛及唱歌。」不過，歌迷無瞓不特止，還踴躍畀 Like，令Cath 十分感動：「好開心大家唔瞓嚟聽歌，希望大家都鍾意我揀嗰啲歌啦！見到有人話好似開咗個網上演唱會咁，我都開心呀！因為其實除咗我，仲有現場幾位樂手，同埋鏡頭後嘅工作人員，大家合力成就嘅一件事。更加要多謝嚟到現場嘅嘉賓，佢哋真係好好，我一搵佢哋，佢哋問都唔問就答應，當聽到我會八卦佢哋啲戀愛事，想縮沙都已經太遲，哈哈哈哈！講笑啫，多謝佢哋無私咁分享咗拍拖事同戀愛觀，令我學多咗嘢，希望將來有助於創作。」