樂壇核數師｜Fatboy@ERROR首奪商台冠軍　鍾柔美商台有運行

一眾歌手在2月開始頻頻出歌，並陸續出現在各大傳媒的歌曲排行榜上，當然也包括MIRROR的「二月四大驚喜」。在MIRROR成員solo歌陸續進佔各大歌曲榜之際，ERROR成員Fatboy（梁業）在1月中推出的《Dear MaMa》剛好趕及登上「903專業推介」榜首，成為首支出自ERROR的商台冠軍歌。



計算團歌及成員個人單曲，Fatboy《Dear MaMa》是ERROR團隊第一首商台冠軍歌。（資料圖片）

ViuTV歌手將佔大多數

相比其他大型唱片公司有2-3位歌手作品上榜，MIRROR、ERROR旗下大國文化的歌手作品在商台一直佔大多數，例如今個星期就已經佔去5個席位，除了姜濤《鏡中鏡》和Jer（柳應廷）《MM7》外，Ian（陳卓賢）新上榜作品《留一天與你喘息》。而後續更將出現最多3首上榜歌，包括Jeremy（李駿傑）、Anson Lo（盧瀚霆）和ERROR的新歌。若然在今個星期仍未能登頂，歌曲或許會因榜內ViuTV作品過多而提前落榜，失去創造歷史的最佳時機。

睇睇最近來自ViuTV歌手嘅商台上榜歌：

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Yumi專攻商台市場？

至於《聲夢》畢業生的成績，炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）在劇集《青春本我》的插曲陸續在港台、新城和TVB取得好成績，而冼靖峰（Archie）出道作《一個人的幸運》也成為TVB亞軍歌。不過鍾柔美（Yumi）的出道作《Breakin’ My Heart》的走勢確實與其他星夢歌手的歌曲不一樣，今個星期在商台微升一級，但不論在港台、商台，甚至在娘家TVB，歌曲仍要苦等上榜機會。莫非要等其餘三位《聲夢》戰友歌曲下榜後，Yumi新歌才有機會出現在其他歌曲榜？

《Breakin' My Heart》登陸商台後，至今依然在港台、新城和TVB未見蹤影。（MV截圖）

點擊圖輯睇2022年第9周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」前十位已經有4首全新上榜歌：

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「中文歌曲龍虎榜」，馮允謙新歌走勢強勁：

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「勁爆本地榜」，電影《月老》主題曲奪冠：

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「Chill Club推介榜」，Ian新歌上榜：

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「勁歌金榜」，《飛虎3》主題曲上榜：