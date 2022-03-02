聲夢Junior｜網民期待Aster與Yumi鬥舞　Crystal彈出成四強心水

由資深音樂人 Eric Kwok 郭偉亮擔任節目總監督，雲集星級顧問團隊、導師及嘉賓的無綫音樂競技真人騷《聲夢 JUNIOR》，上周日（27 日）晚於翡翠台播出第一集後掀起不少熱話。節目播出前已成為大熱門的 Aster，繼續穩坐熱門席位，近乎九成網民睇好她毫無懸念殺入四強：「Aster 演出經驗都好豐富！三甲之才！」、「暫時最好嘅一個」、「跳舞同外型兩方面都好煞食，佢同 Yumi 係比較相似」、「好渴望盡快見到 Yumi同 Aster 拍檔跳唱《跳舞街》或《狂野之城》，到時真係火星撞地球」。

除了 Aster，擅長跳舞及彈結他的 Crystal 亦彈出兼引起 Youtuber 關注，更被指很大機會殺入四強，與 Aster 一起直入《聲夢 2》，該名 Youtuber 表示：「Crystal 每次唱歌都好有力量，成個人感覺好 Jessie J（以具有爆發力嗓音馳名的英國女歌手），唱歌感覺出到嚟之餘亦都 Feel 到真係由心而發。」Youtuber 又點名表示欣賞 Band Group 童文以及 Vocal Group Caitlin 的唱腔：「童文歌唱實力強，仲幾有自信；Caitlin 唱得好好、有感情，仲有少少外國人唱腔，呢班小朋友可以話係各有千秋。」另在節目中以累積了九年的打鼓實力、成功折服 Supper Moment 的 Breman，亦被網民「爆料」指其真心勁：「Breman 係我女嘅同班同學，真係識好多樂器。」

而觀乎緊接《聲夢 JUNIOR》於 myTV SUPER 播出的《聲夢 JUNIOR》番外篇，Breman確是「真多才多藝」，就連 Band Group 助教 Archie 冼靖峰亦對他讚不絕口：「佢打完鼓落到嚟，話自己識彈少少結他同識彈少少琴 ，但佢埋個琴度彈咗幾吓，唔係識少少咁簡單咯。」同為 Band Group 的同學仔，也對 Breman 精通如此多樂器敬佩不已，並搞笑謂：「你好唔好意思話你初學呀？！」在第一集播出後被網民指表現較不突出的 Band Group，其實除了每人都有自己擅長的樂器外，更有隊員別具演唱實力，連 Rock 也對眾人唱功大表讚嘆：「唱《天黑黑》時我有起雞皮，呢樣嘢係冇得學。對於好多觀眾嚟講，唱得勁大有人在，但要唱得有感情、要打動到人又係另一樣嘢 。」

除了 18 位參賽者專注展現實力實踐演藝夢想，六位聲夢前輩級助教：蓮姐（林君蓮）、Rock（何晉樂）、Hugo（黃奕斌）、Aeren（文凱婷）、Lolita（蔡愷穎）及 Archie（冼靖峰）也是用心幫助師弟妹；六人分別根據自己的經驗及特質，幫助有需要的聲夢 JUNIOR 學員；Vocal Group 助教 Rock 重點教導小朋友如何打開心扉，Dance Group 助教 Aeren 則教小朋友如何捱過「比較」難關：「因為節目團隊之間會有比較啦、觀眾睇你嗰時又會有比較啦，要喺呢啲艱難之中撐過去，我好似比較多經驗。」Band Group 的 Lolita 則指導師弟妹如何挑選比賽歌曲：「唔係㨂自己鍾意嘅歌，而係揀適合自己嘅歌。」由於頭頭是道，被總監督 Eric 笑指是最符合老師身份的助教。

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在《聲夢 JUNIOR》番外篇除了可以更多角度及深入了解 18 位參賽年青人的演藝實力，更收藏了很多大家意想不到的驚喜彩蛋。其中一大彩蛋，是 Gigi 炎明熹與 Chantel 姚焯菲以過來人身份真誠地分享經驗之談，Gigi 謂：「呢個階段好多人都想為你好，係咁畀一啲自己經驗或者意見你，你要去分析，否則上到台可能就一片混亂。」Chantel 則謂：「我哋15 個（聲夢學員）經歷咗咁多嘢，將來諗番係會好美好，所以都希望你哋好好珍惜依家呢段時間，同埋享受呢個舞台。」另外 Aster 在胡鴻鈞（Hubert）獻唱期間因貪玩舉手，結果竟遭 Hubert 扯上台齊齊表演；被弄得不知如何是好的 Aster 除了不斷傻笑、更自發性地為 Hubert 伴舞，喜劇效果十足。至於之前笑稱自信十足的 Vici，在 18 強淘汰環節中表現緊張、雙目緊閉之餘又一直處於想哭狀態，望落似乎打定輸數；不過愛強裝鎮定的她，被 Eric 點名講感受時，卻強調自己不會哭：「因為我喊起上嚟好醜樣。」說畢更拉長嘴唇做核突樣，逗得全場哈哈大笑。最終得悉自己順利入圍的 Vici 第一時間爆喊，身旁好友即蜂擁而上安慰，足證一眾學員感情要好。

另由Archie及Lolita填詞、六位助教合唱的《聲夢JUNIOR》主題曲《夢想這信仰》日前亦正式推出Full Version MV，為了拍出陽光氣息及勵志Feel，六位助教晨早起床到郊外進行拍攝，效果理想，網民看了也紛紛留言大讚感動：「希望師弟師妹可以學師兄師姐，延續追夢熱潮」、「首歌好勵志又熱血！一班聲夢哥哥姐姐已經踏出第一步，鼓勵年輕人都可以有夢想」、「呢首歌好似一首聲夢1師兄師姐送畀聲夢Junior嘅一份祝福咁」、「Archie+Lolita填詞真正能表達比賽過程的堅持和艱辛回憶，希望新舊學員都能保持初心為音樂闖出一片天。」