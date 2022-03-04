MIRROR成員2022年6首單曲　AK、Alton壓軸登場陪樂迷重新振作

踏入2022年，MIRROR成員沒有放慢腳步，在約兩個月內推出6首個人作品。雖然到目前為止，Edan只有為電影《闔家辣》唱主題曲，沒有個人單曲，但從姜濤1月時充滿藝術氣息的《鏡中鏡》，到昨日（3/3）AK（江𤒹生）和Alton（王智德）合唱的《Rebound》，每一首風格不一，相信總有一首作品合你心意。



姜濤《鏡中鏡》

在Gareth.T和小克聯手下，這首歌展示自己面對過去，戰勝心魔的決心，除了非常具姜濤特色的歌詞，新歌也嘗試一種過去不常在主流樂壇聽到的曲式，開始透過個人影響力讓樂迷認識更多種類的音樂，起了教育公眾的作用。

姜濤不求歌曲得到甚麼成績，只求大眾願意花時間細味這首具藝術性的作品。（姜濤Instagram圖片）

Jer《MM7》

相比過去演繹難度甚高的作品，《MM7》選擇不再飆高音，而是以較輕快的編曲營造一種寫意、令人放鬆的感覺。而今次選擇與The Hertz合作則起了音樂推介的作用，同樣藉著自身影響力，Jer這次的合作也成功吸引不少歌迷開始留意The Hertz的音樂。

Jer的作品過去由吳林峰操刀，來到《MM7》則改與The Hertz合作，除了歌曲質素外，他選擇合作單位的出發點同樣值得欣賞。（MV截圖）

Ian《留一天與你喘息》

新歌非常切合Ian過去的音樂風格，以擅長的溫馨情歌俘虜歌迷的心。與此同時，他也憑歌答謝支持者陪他走過高低，在Ian藉與歌迷的交流放鬆自己時，聽眾也能透過歌曲與偶像同行，在忙碌生活中找到喘息空間。

Ian幸得樂迷相伴而找到力量，歌迷同樣透過作品得到短暫的喘息空間。（資料圖片）

Jeremy《半》

經歷3年的準備，Jeremy透過新歌向大眾證明自己已經準備就緒。用華麗舞姿取代勁歌熱舞，唱功上的進步，加上一直被視為難以駕馭的妖艷風格，他都用行動證明自己已經能追趕上其餘6位兄弟的步伐。

不論唱功、舞蹈，Jeremy都證明自己已經準備就緒，並將建立出自己擅長的音樂風格。（資料圖片）

Anson Lo《Mr. Stranger》

Anson Lo則延續自己最擅長的跳唱風，未有因在MAMA和叱咤頒獎禮先後告捷而放慢腳步。新作首度挑戰暗黑風，雖然旋律上沿用《Megahit》班底的創作，但依然能為樂迷帶來新鮮感，沒有一種執著複製成功方程式的感覺。

相比《Megahit》的陽光、活潑，《Mr.Stranger》則展示Anson Lo暗黑、型格一面。（資料圖片）

AK、Alton《Rebound》

AK則再用《虎道門》的創作方式，今次與另一位隊內Rapper Alton合作，氣氛也從盡顯霸氣變成與眾同樂。雖然短期內很難再約齊三五知己一起面對面消遣，但透過這種較Funky的旋律，也能從音樂中自娛，化身一人音樂派對。