R.O.O.T與9m88合唱新歌　一年前奪叱咤新人獎遭抨擊後得創作靈感

獨立樂隊R.O.O.T早前推出新歌《Wanna Be Like You》，與台灣歌手9m88聯手，探討聽眾迷戀偶像的現象。而這首歌的創作故事，其實要從兩年前的叱咤頒獎禮說起。



談到R.O.O.T的新歌《Wanna Be Like You》，除了與9m88合作外，歌曲創作靈感本身也是一個亮點。（MV截圖）

2020年除了是R.O.O.T正式加入樂壇的年份，也是三大MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、AK（江𤒹生）和Jer（柳應廷）開始推出個人單曲的一年。當時數到樂壇新人獎的熱門，都離不開三位MIRROR成員，外界認為他們極大可能囊括新人獎三甲，結果在該年度叱咤頒獎禮，R.O.O.T意外地贏得生力軍銀獎，間接令AK失落獎項。樂隊在日前接受《叱咤樂壇》訪問，被問到新歌創作來源時，主音Jan Curious（阿水）則談起得獎後遭其他歌手的支持者私訊抨擊：「我哋攞完叱咤新人獎之後，有其他角逐呢個獎嘅成員得唔到獎，佢嘅粉絲的確會比較唔開心。（佢哋攻擊你？）佢哋有留言話『呢個獎唔應該係你哋攞囉！應該係我偶像攞囉！』其實我對呢件事冇乜點上心，但係就覺得幾好笑，所以就寫首歌。我記得留言嗰個人叫Karen，多謝Karen，不過我都唔知係真名定假名，都係喺網絡。」

R.O.O.T是一年前叱咤生力軍銀獎得主，但他們在訪問透露，曾在得獎後遭某位失落獎項歌手的支持者抨擊。（資料圖片）

阿水續指，自己不會因網民對樂隊的指責和批評而憤怒，在思考觀點是對是錯前先一笑置之。他坦言曾站在該位樂迷的角度思考，又直言：「我記得之前喺Instagram轉貼過，話『Karen唔好再理呢啲人，佢哋都唔明你諗咩，你係講緊娛樂，佢哋就講緊音樂，都唔知佢哋講緊咩。』我支持Karen，其實係我哋嘅樂迷搞錯咗，佢係講緊娛樂，大家嘅話題都唔同，你哋支持R.O.O.T嘅係支持緊音樂，但係佢講緊嘅係娛樂吖嘛！」