樂壇核數師｜COLLAR奪商台冠軍後仍有隱憂　或於娘家ViuTV失利？

來自《全民造星IV》的女團COLLAR今年初成軍，出道作《Call My Name!》繼早前贏得新城冠軍歌後，今個星期在商台「903專業推介」再下一城，成為兩台冠軍歌，遠比MIRROR出道當年的表現優秀。只是在亮麗成績下，COLLAR卻有機會在娘家ViuTV失利，榜上無名。



COLLAR贏得兩台冠軍歌，不過歌迷未敢太興奮。（MV截圖）

續向三台冠軍歌進發

《Call My Name!》在三大電台上榜至今已有7個星期，作品率先在兩個星期前登上新城榜首，今個星期除了在商台告捷外，也在港台得到季軍，依然保有力爭三台冠軍歌的本錢。再看同門師兄MIRROR的成績，他們要到出道第三年才憑《IGNITED》贏得第一首兩台冠軍歌（商台、ViuTV冠軍），不論《Call My Name!》最後成績如何，COLLAR在成軍初期的表現已經比MIRROR更亮眼。

對比初出道的成績，COLLAR比MIRROR優勝。（IG@collar.weare）

推出近兩個月仍未上ViuTV

不過，COLLAR的歌迷似乎未敢太早慶祝，反而將目光聚焦在娘家ViuTV的「Chill Club推介榜」。早前曾與大家分析過，由於ViuTV頒獎禮在年中舉行，COLLAR極有機會一如上年曾比特（Mike）、呂爵安（Edan）和Fatboy（梁業）的例子，等到選舉期結束後，他們的出道作就在三月初紛紛上榜。可惜歌曲推出至今已經將近兩個月，歌迷在推介榜仍未見到《Call My Name!》的身影，難免會擔心COLLAR是否已經錯過上榜最佳時機，影響後續爭奪冠軍歌的行情。其實《Chill Club年度推介2021/22》仍未公佈詳情，樂迷仍未知道確實的截數日，加上李駿傑（Jeremy）、張蔓莎（Sabrina）、顧定軒（Zeno）等今年出道的新人，同樣仍未打入ViuTV推介榜，相信COLLAR上榜只是時間問題。

若果Jeremy或其他2022年新人上榜之際，《Call My Name!》仍未上榜，問題就會變得非常明顯。（MV截圖）

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