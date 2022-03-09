王灝兒相隔5個月再推新歌　黃偉文揭JW轉投星夢前已經傾緊合作

王灝兒（JW）相隔5個月後，即將在後日（11/3）推出新歌《納斯卡線》，細訴一段暗戀故事，也是她轉投星夢一年半以來首次唱非劇集歌曲。新歌不但由Dear Jane結他手Howie（翁厚樑）作曲，更首次邀得黃偉文（Wyman）填詞。其實Wyman早在上年4月已經於社交平台透露，自己負責為這首歌作詞，沒想到主人翁就是JW。



JW終於出新歌啦！《納斯卡線》係JW首度同Wyman合作嘅作品。（JW王灝兒Instagram圖片）

上年預告新歌題材

納斯卡線是指位於秘魯納斯卡沙漠上數百個神秘而巨大的地畫圖像，由無數筆直的寬廣線條切成，最奇妙的地方在於，若非從遠處或高空俯瞰，幾乎難以窺見圖騰全貌。將近一年前，Wyman已經完成《納斯卡線》的歌詞，及後即在Instagram透露歌詞是為「一位想合作多年但今天才第一次遇上的歌手」而寫，更說自己非常喜愛《納斯卡線》：「放在口袋裏很久很久很久的題材，終於遇到合適的旋律，然後一口氣把整個宇宙自筆尖釋放出來，好爽呀！」直至JW日前分享這個貼文的截圖，謎底終於揭盅。

JW日前分享過Wyman呢個貼文嘅截圖，原來離Wyman完稿到正式派台，已經等咗接近一年。（黃偉文Instagram截圖）

倫敦偶遇十幾年後首度合作

Wyman今日又在Instagram上分享過去一段與JW偶然相遇的經歷，地點剛好是他現在居住的倫敦：「第一次（sort of）遇到JW真人，也是在倫敦，十幾年前去倫敦玩，逛逛吓Dover Street接到來自香港的WhatsApp，王小姐唱片公司的A&R問『阿Y你而家係唔係喺倫敦？JW話頭先坐車經過Mayfair見到你？打開車窗大聲叫極你都聽唔到。』其實好想同當時仲喺英國讀緊書嘅佢講『如果下次再係咁，唔好嗌，記得用你個巨肺唱首歌，咁就一定聽到。』不過嗰陣我都冇佢電話號碼，因為都從來都冇合作過……更加估唔到之後十幾年，一直都冇合作過。……直到今年！Yeah！奇就奇在，到咗呢個星期五首次派歌之日，今次變咗佢響香港，我喺倫敦。」

Wyman居然聽唔到JW大嗌？（黃偉文Instagram圖片）

轉公司前傾合作但冇下文

他續指與JW合作的渴望早在她轉投星夢之前已經出現，甚至將近成事，但直到上年才落實合作大計：「其實由佢上一間公司Sunny Idea已經應承咗幫佢寫歌，中間收過兩個demo，但係無端端又冇咗下文，卒之到舊年先收到呢個demo先有機會實踐之前個諾言。」