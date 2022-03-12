林奕匡師妹區子琳相隔一年再出新歌　拍MV借助傷心情史迅速入戲

4年前曾為師兄林奕匡《從世界到我家》獻聲的區子琳（Paula），去年推出首支單曲《怕甚麼》唱出自己勇闖樂壇心聲後，相隔一年終於推出全新派台歌《瘟疫在愛蔓延時》，唱出了自己對愛情的態度，同時鼓勵大眾要勇敢去尋找一生最愛。

Paula離上一首歌《怕甚麼》推出至今將近一年後，終於帶來新歌《瘟疫在愛蔓延時》。

《瘟疫在愛蔓延時》其實是Edward Chan（陳浩然）從他的學生中聽到的Demo，雖然並飛歌曲監製，但Edward提出這個來自William Chan的旋律很適合Paula，而Paula聽後也十分喜歡，鐵定以此作為Paula第二首派台歌。然後Paula再跟填詞人王樂儀分享了自己的傷心情史後，對方便寫出了《瘟疫在愛蔓延時》。她說：「我喺嗰次戀愛裡面，以為自己搵到想要嘅愛情，但原來唔適合，跟住當然冇好嘅結局。王樂儀將我個故仔，加埋佢嘅想像，就變咗歌名《瘟疫在愛蔓延時》。」歌詞反映了Paula對愛情的看法，同時亦鼓勵樂迷，不論經歷了傷痛的結局，都要再次企起身，重新振作。

《瘟疫在愛蔓延時》故事源自Paula的悲情史。

因應歌曲內容，今次MV找來曾執導Yellow!《相聚一刻》、JW《逃生門》及洪嘉豪《自問自答》MV的Deon Wong操刀，Paula知道後十分興奮，因為這是她夢寐以求的導演，十分喜歡對方曾執導的作品。新歌MV構思講述Paula喜歡上一隻兔仔，但兔仔卻是瘟疫源頭，Paula明知未必有好結果，但她依舊很溫柔、悉心地照顧這隻兔仔。Paula指製作團隊構思了這個故事，畫面中亦有一些很溫馨的場面，讓她不禁回想起之前傷心情史裡的自己。對於作為新人的Paula來說，這都有助她入戲，演起上來也較得心應手，不過Paula亦感謝團隊的協助，讓她演出水準，她說：「我本身擺甫士比較弱，但導演佢哋都有畀意見我，仲有扮演兔仔嘅演員，我哋喺山頭拍攝期間都好熱，但佢毫無怨言，真係好感激佢哋，令到拍攝可以咁順利。」跟上次《怕甚麼》相比，新歌MV在佈局與風格上都截然不同，因此Paula的妝容上都有明顯的分別，而且也讓她嘗試了很多新鮮的事物，這都教她十分難忘。