聲夢JUNIOR｜Eric Kwok認見參賽者喊會心痛：只係忍住唔顯露出嚟

無綫（TVB）歌唱比賽節目《聲夢JUNIOR》今晚（13/3）將播出第二集，18位參賽小朋友分成三組，將角逐10個晉級席位。今次擔任總監督的Eric Kwok（郭偉亮）在首集已經揚言要將節目視為《聲夢傳奇2》前哨戰，更說：「《聲夢JUNIOR》唔係一個兒童節目。」在預告片中，嚴格的評語不僅令小朋友流淚，就連家長也哭成淚人，他接受《01眾樂迷》訪問時分享擔任總監督的經歷，原來Eric之所以保持嚴厲，背後也與小朋友成長階段有關。



Eric Kwok在第一集未有太多苛刻評語，相信到第二集就會出現不少直斥參賽者的鏡頭。（影片截圖）

以成年人方式溝通更暢順

雖然年紀少少，但Eric認為參賽者已經表現得很成熟，因此在溝通方式上也需要調整：「其實佢哋一啲都唔細個，思維都幾似大人。啲細路喺呢個階段係鍾意啲大人當佢哋係大人咁傾偈，你愈尊重佢哋，佢哋就愈會聽你講。所以我嘅評語通常都唔會點修飾，亦唔會刻意地苛刻，只係好直接、真誠咁講畀佢哋聽，咁樣講法佢哋反而會更願意接受。佢哋父母或者身邊嘅朋友，平時未必會咁直接同佢講，而呢個階段佢哋都唔會見到咁多負評，嚟到呢度就可以開始鍛煉點面對呢啲咁嚴厲嘅批評。」

Eric沒有想過語氣是否太過苛刻，只是在與參賽者溝通過後，決定用與大人溝通的方法表達自己意見。（直播截圖）

鏡頭前保持嚴厲

遇到參賽者在自己面前哭，Eric在預告片中直斥「點解要喊」，但私底下卻與很多家長一樣，看到他們流淚都會心痛：「我只係盡量忍住唔顯露出嚟。呢一部份會有其他導師安撫佢哋，我嘅角色永遠都係公平、公正、嚴厲。」哭是小孩抒發情緒最直接的途徑，在Eric眼中也是好事：「實在有好大壓力、競爭，除咗節目入面嘅壓力，家長畀佢哋嘅壓力都好大，喊出嚟絕對會舒服好多。呢個節目最緊要嘅唔係贏輸，而係有一個咁珍貴嘅經驗，講真有幾何會入嚟見到呢班導師，用TVB嘅設計嚟學嘢，呢啲係有錢都買唔到。同埋喺呢個時候識到朋友，相信會係一段識於微時，好長久嘅友誼。」

表面上Eric Kwok非常嚴格，其實他看到參賽者哭也會心痛。（直播截圖）

盼家長放手讓子女發展所長

雖然沒有直接與家長溝通，但Eric認為他們已經有心理準備，讓子女提早接觸現時世界中的娛樂圈。與此同時，他希望家長能學會放手讓兒子發展所長：「啲細路由細到大都係你睇住，保護住，控制住好多嘢，確保大部份時候唔會令佢哋受傷。但係畀得細路入嚟，我諗佢哋都係第一次放手，呢件事對家長嚟講會係一個好好嘅學習，因為佢哋遲早都要放手。畀佢哋入嚟呢個節目，如果唔放手，佢哋唔單止會好辛苦，仲會俾啲細路好大壓力。」

Eric希望家長在節目中也學會放手，讓小朋友在安舒圈以外學習、成長。（影片截圖）

視咬字為學員表現分水嶺

談到參賽者的水平，Eric早前曾直言首屆《聲夢傳奇》畢業生炎明熹（Gigi）會遇到挑戰者。雖然沒有點名讚賞，但他認為不少參賽者在唱功上的水準能與Gigi一拼，但仍需注意許多細節：「確實有好幾個喺唱歌技巧上同Gigi有得fight，但係佢哋好多咬字都有問題，唱英文歌就有得鬥，但係唱廣東歌就差一截。」他說參賽者的唱歌、跳唱水平都令他大開眼界，直言對樂壇發展充滿期盼。