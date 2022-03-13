林子祥勉勵後輩要勇於用歌表達自己　直言樂壇欠奉新晉實力派歌手

屹立樂壇四十多年的林子祥（阿Lam），昨晚（12/3）現身前高官馬時亨主持的訪談節目《馬時亨名人堂》，暢談過去歌曲的創作故事外，也不忘為現今樂壇的新晉歌手給予建議。



阿Lam除了接受馬時亨訪問，更遊覽西九博物館。（節目截圖）

鍛煉新歌路先行得遠

早前阿Lam在內地節目《我們的歌3》中與胡夏合唱《數字人生》，在內地爆紅之餘也令馬時亨深深佩服。阿Lam認為自己勝在能用不同歌路演繹同一首歌：「一個歌星只係得幾樣方法演繹，啲人聽幾下就會覺得悶，所以一定要搵好多歌路去繼續行先得。」當問到如何比較本地與內地樂壇時，阿Lam直言從沒比較過：「我唔鍾意成日同人比較，又唔鍾意同人哋爭鬥，咁樣先可以做到代表你自己嘅嘢。」

阿Lam拒評內地樂壇與本地樂壇的分別。（節目截圖）

斥新一代歌手唔記歌詞

談到現在歌迷喜歡實力派還是形象派歌手，阿Lam直言他們只能選擇形象派：「依家都冇乜實力派出嚟，佢哋都冇機會聽。」他寄語新一代歌手要勇於表達自己，透過音樂作品建立個人風格，同時也談到記歌詞非常重要。他透露早前在內地與年輕歌手合唱時，發現他們太依賴歌詞機，甚少會記歌詞，影響合唱時的投入度：「尤其是合唱情歌，我一定要望住你先可以對到有感情。不過如果我望住你，但係你淨係掛住望個Mon，個感覺即刻跌晒，成件事變到假晒。」

阿Lam直言樂壇沒有新一代實力派歌手。（直播截圖）

與鄧麗君合唱似拍床上戲

訪談中馬時亨回憶不少阿Lam昔日的合唱畫面，當中提到1982年與鄧麗君首度合作，在她的個人特輯內合唱《Endless Love》。他直言這首歌的合唱難度高：「好似拍戲咁，如果搵一個唔熟嘅人拍檔，但係要做床上戲，咁點好呢，哈哈。《Endless Love》係音樂嘅床上戲。我同Teresa（杜麗莎）嗰陣都係啱啱識，好幸運揀咗呢首歌唱，因為我哋兩個可以鬼鬼地咁唱（洋式唱腔），咁就比較舒服啲。」

揭葉蒨文靠英文拼音唱廣東歌

不過談到葉蒨文（Sally），阿Lam坦言二人甚少在家中一起合唱，但聽歌口味非常接近。他記得第一首與Sally合唱的《重逢》，改編自美劇《MASH》的主題曲《Suicide is Painless》，當時Sally原來不懂看中文，要靠英文拼音幫忙：「佢會全部譯晒做英文去唱嗰個音，點止唱出嚟準到不得了。」而Sally的大熱作《零時十分》，阿Lam再重提當時用一晚時間於廁所作好曲的經歷：「有時你逼住自己做，好快就做好，當然係如果有靈感嘅話。作完第二日即刻攞畀林振強，傾咗之後，最適音嘅就係『零時十分』。我又係寫晒做英文畀Sally唱，原來呢首歌係最Hit。」

阿Lam沒想到在廁所作的《零時十分》，最後會成為大熱作。（節目截圖）

前妻筆錄《阿Lam日記》歌詞

另一首阿Lam的代表作，不得不提《阿Lam日記》，原曲為Gloria Estefan《Conga》，本來沒有Rap的部份，而他在改編時加上數白欖的元素，原因是被歌曲的拍子感深深吸引，又分享歌詞創作經歷：「有一次我駕緊長途車，中間我跟住嗰個拍子好似數白欖咁，歌詞就係咁慢慢出嚟。我每講一句，我就叫我前妻（吳正元）即刻寫低，因為我嗰陣駕緊車，佢就坐我隔離。」

《阿Lam日記》原曲《Conga》並沒有Rap的部份，不過阿Lam喜歡原曲的節拍感，之後不自覺地開始用數白欖方式完成歌詞。（節目截圖）

勉勵港人「Be Strong」

被問到會送香港人哪兩個字，阿Lam則寄語港人「Be Strong」：「一個人唔好理咁多旁邊嘅嘢，唔好理咁多人哋啲事，唔好去八卦人哋啲事。你自己揸住自己嘅宗旨做人，你就會係一個好強嘅人。」