張崇德自爆初次約會即向劉美娟求婚　重提大仔夭折傷心到每日哭崩

1993年與兄長張崇基合唱贏得新秀冠軍的張崇德，兩兄弟在第五波疫情爆發前完成兩場跨年《最後的基會難德演唱會》後便分道揚鑣，哥哥為兒子舉家移民加拿大生活，「細孖」張崇德則繼續留守香港推出首張個人翻唱靚聲專輯《天長地久》。張崇德接受《1圈圈星光背後》專訪，談及入行三十年事業雖然屢遇挫拆，但最大得着就是認識了太太劉美娟，「人生能夠搵到一個同你一齊行人生路，價值觀又相同，又可以協助我事業發展，是難能可貴。」張崇德與大台前花旦劉美娟於2001年因宗教於藝人之家邂逅及同年宣布結婚，惟婚後路再遇更大波瀾，大兒子天藍於2005年出世翌日便因醫療失誤夭折，兩夫妻為討回公道傾盡九年時間、金錢應對漫長的醫療聆訊。張崇德說：「經歷沒動搖過我們兩夫妻的信仰，反而是更鞏固，也令我們一步一步走出低谷，堅持到現在。」

張崇德留港推出翻唱專輯。

節目中，張崇德自揭當年第一天約會劉美娟，已神奇地認定對方是終身伴侶即求婚，他指最驚訝更是太太當年的反應：「第一天約會，我就忍不住向美娟衝口而出說：『不如我們結婚吧！』我本以為會嚇怕她，怎料美娟也說：『好呀！我都覺得應該結婚！』是很奇妙，人生第一次遇到一件事，是無須再考慮，就認定對方是對的人。最後拖到同年底才舉行婚禮，其實是擔心嚇怕雙方家長。」他又透露與太太結婚21年，從未試過吵架，兩夫妻相處的秘訣，就是相敬如賓，彼此沒有秘密：「我們的手機都是任對方看，互相知道大家的密碼，因為彼此沒秘密，為何怕給對方看呢？」

劉美娟與老公張祟德好恩愛。(劉美娟ig)

2005年，劉美娟為張崇德誕下長子張天藍，惟兒子出生翌日夭折，談及當年兩日內的經歷慘痛如天堂掉入地獄，張崇德透露事件沒動搖過兩夫妻的信仰：「這件事令我發現，信仰不是知識，而是一種經歷，當你經歷到信仰真實的時候，你會更加義無反顧地相信。當年我們傷心到每天哭崩，但很妙，不靠藥物一起祈禱就能入睡捱過每一晚。」之後兩夫妻順利再誕下一子一女，但仍靠信仰矢志為大仔向醫委會展開訴訟追究責任：「過程中有不少冷言冷語，又說我們為了錢，最終我們除了要花律師費，沒收過任何錢！其實我們的出發點，是為了討回公道，是希望得到事件的真相。如果像我們有少許知名度的人士，也不能討回事件真相，普通市民只會更加困難。」最終，張崇德指兩夫妻能堅持打這場官司九年，最後有關醫生被判專業失德，停牌兩年，他們的慘痛經歷也罕有能成為了案例，總算為亡子天藍討回公道。