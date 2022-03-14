聲夢JUNIOR｜大熱Aster做跳唱組隊長　率領全隊順利晉級決賽

昨晚（13/3）播出的TVB歌唱比賽《聲夢JUNIOR》將透過連日來拍攝的MV進行團戰，18位參賽者一同競逐10個晉級席位，當中勝出的組別將全隊直接晉級。

決賽錄影當日是MV發布日，團戰成績將直接影響賽果。（節目截圖）

Vocal Group決定挑戰無伴奏合唱（A Capella），在南生圍演繹《沒有你還是愛你》。雖然在導師Christine Sampson指導下學員漸入佳境，但Eric Kwok（郭偉亮）在驗收時直斥表現完全不合格，聽Kiele（鄧曉殷）唱完更直斥：「好難聽呀！咬字真係好大獲，你把聲係好好聽，但係咬字就係你嘅致命傷。」在拍攝前，隊員也聽從Eric指示，把握每一次排練改善咬字和音準。

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Band Group則拿出誠意，帶來一首原創歌曲《It’s Alright》。他們上到導師Supper Moment的工作室一同創作，但歌詞卻遲遲未完成，要由助教Archie（冼靖峰）和Lolita（蔡愷穎）幫助完成。他們較大問題是在鏡頭前非常緊張，動作、表情都十分僵硬。在Supper Moment和Eric指導下，他們學會如何在台上盡情「玩」音樂。

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Dance Group挑戰Lady Gaga的《Bad Romance》，事前為統一舞蹈，加快排練進度，他們選擇Aster（劉芷君）擔任隊長。然而，全隊在拍攝時卻在細節上處理得不夠細緻，NG過很多遍後，Sunny Wong即叫隊員離開現場，以為他會忍不住狠批學員，原來只是叫他們看一次拍攝片段，了解自己的錯處。

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最後Eric宣布團戰由Dance Group勝出，除了大熱Aster外，隊員Charlotte（繆昀希）、Jasmine（冼奕瑜）、Haily（梁栩寧）、Tate（伍梓瑜）、Crystal（梁善知）都直入10強。不過Eric未有立即宣布其餘4個席位誰屬，希望其他參賽者繼續等候，原來是反映著Eric眼中的娛樂圈現實：「喺一生入面，好多時你畀好多努力佢準備一樣嘢，但係未必畀你發揮到。娛樂圈都係一樣，所以機會嚟嘅時候就要準備好。」在預告中，學員在決賽唱著《囍帖街》、《真話的清高》、《跳舞街》等難度不低的作品，看來他們已經準備好向難度挑戰。