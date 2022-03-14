聲夢JUNIOR｜Eric Kwok狠批參賽者咬字差狂走音：好難聽呀！

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢JUNIOR》昨晚（13/3）播出第二集，三大組別將透過拍攝MV爭奪晉級席位。作為節目總監督的Eric Kwok（郭偉亮）在開拍前後都有親自檢查其中兩組參賽者表現，期間更直接狠批他們水準不合格，一眾小朋友又能否招架得住？

Eric不留情地狠批其中兩隊學員表現。（節目截圖）

直斥主唱組唔合格

Eric先在主唱組（Vocal Group）拍攝MV前，主動聽五人無伴奏合唱《沒有你還是愛你》的表現，只見他一邊聽一邊黑面，似乎不太滿意他們的發揮。他直言：「你哋完全唔合格，我聽到有好多走音。因為A capella要求冇人走音，但係我不斷聽到有走音，喺低音有、中間有，可能普通人未必聽得到。」

Eric對Vocal Group的要求非常嚴格。（節目截圖）

隨後Eric要求Kiele（鄧曉殷）獨唱一段後更狠批對方：「好難聽呀！發音嘅問題好大獲，你係唱得好，把聲好靚，但係呢段咬字係致命傷。」被Eric指唱得不夠放開的Elsa（劉芷晴），直言當下信心不足：「我冇乜信心，其實我依家都好想喊。」不過，五位在Eric嚴詞訓斥後不但沒有流淚，反而針對目前不足，不停加練廣東話咬字。

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樂隊組投入度不足

樂隊組（Band Group）在完成創作後漸入佳境，但到了拍攝MV時，6人都不夠投入，動作生硬之餘也缺乏交流。Eric來到拍攝現場後，除了親身指導外，更來了一段精神訓話，提醒他們要有眼神交流，表現得非常享受歌曲：「你要畀我哋觀眾睇到你哋係一個團隊，要有冇咗大家唔得嘅感覺。畀啲能量我睇下得唔得呀？我要你哋好癲、發癲。」