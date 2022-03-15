樂壇核數師｜鍾柔美新歌躍升15級贏商台亞軍　與炎明熹姚焯菲睇齊

今個星期「903專業推介」出現一個特別現象，打入三甲位置的歌曲都是上周位於推介榜末段的歌曲，包括鍾柔美（Yumi）的《Breakin’ My Heart》。這位今年加入樂壇的首屆《聲夢傳奇》畢業生，憑出道作贏得第11周商台季軍，追平炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）的成績。



Yumi係第3位贏得商台亞軍歌嘅《聲夢》學員。（MV截圖）

奪今年新人獎入場券

雖然無法衝破關口，暫時無緣爭取《聲夢》學員首個商台冠軍，但Yumi《Breakin’ My Heart》從上周第17位，一舉衝上亞軍位置，成績也相當亮眼。上年Gigi和Chantel都分別憑一首亞軍歌，包辦叱咤生力軍銀、銅獎，如果今年新人獎制度依然維持分開男、女歌手、組合，相信Yumi已經拿到角逐生力軍獎項的入場券。

Yumi同另一位2022年女新人kayan9896一樣，出道作同樣贏得商台亞軍。（MV截圖）

2022出道《聲夢》學員暫絕跡港台

然而，對一眾「米粉」（Yumi粉絲稱呼）而言，看到今個星期的成績後仍會對偶像帶點擔心，因為歌曲推出已經有一個月，但至今仍未登陸港台龍虎榜。事實上，今年一眾《聲夢學員》中，只有炎明熹和姚焯菲曾經上榜，今年出道的Yumi和冼靖峰（Archie）通通無緣登上港台。上年Gigi和Chantel推出新歌後，很多人都會關心二人出道作能否在商台上榜，難道其他計劃今年出道的《聲夢》學員，短期內反而要先克服「港台力牆」？

Gigi同Chantel都有第二首港台上榜歌，但係Archie同Yumi出道作都失利。（資料圖片）

點擊圖輯睇2022年第11周樂壇排行榜走勢：

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