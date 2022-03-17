黎彼得曾借張國榮《Monica》交女伴：我一生人淨係得一個女朋友

近日在無綫（TVB）劇集《愛·回家之開心速遞》中，終於可以看到「豹叔」黎彼得的身影，不過他並非重返節目，而是透過肖像間接現身。故事不但說到大四喜開始以三人組合形式出歌，更在一次慈善表演後因大龍生（羅樂林飾）被觀眾恥笑後萌生退意，看來要看到黎彼得重返鏡頭的機會愈來愈渺茫。



即使內容圍繞大四喜，黎彼得仍只能透過肖像出現在《愛·回家之開心速遞》中。不過不要失望，黎彼得即將透過各種二次創作的填詞作品與樂迷見面。（劇集截圖）

相隔廿年重返詞壇

不過近日傳出，黎彼得將會以玩票性質重新執筆填詞。他在「配音皇帝」鄧榮銾的抖音節目中透露，往後將推出二次創作和交流歌詞，身體力行撐粵語。71歲的他在鏡頭背後留下不少經典金曲，除了許冠傑《加價熱潮》、《浪子心聲》等作品外，不得不提的是張國榮的《Monica》。

說到黎彼得，怎能不提張國榮的《Monica》？（MV截圖）

黎小田勸誡下隱藏真實身份

早前黎彼得現身著名填詞人向雪懷的音樂節目，當中談起創作《Monica》的往事，向雪懷先大爆一個秘密：「最不羈嘅唔係張國榮，又係呢個衰仔（指黎彼得），因為《Monica》呢首歌入面嘅Monica就係佢女朋友，佢借張國榮把口去唱嚟冧女。」黎彼得續指Monica並非女伴的真實身份：「我一生人淨係得一個女朋友，就係嗰個類似Monica嘅物體。當然佢嘅真名唔係Monica，因為黎小田話唔可以公器私用，如果畀佢阿媽聽到我寫佢個女，仲要唱出嚟，咁就唔好啦，所以先改咗啫，冇事嘅，我個人冇犯罪感。」

Monica並非黎彼得追求對象的真實名字，但他確實是透過歌詞追求女伴。（影片截圖）

「冇呢首歌就冇張國榮」

1980年代，張國榮在迎接「譚張爭霸」前，先要面對是敵是友的陳百強，當年雖然憑《風繼續吹》開始成名，但陳百強已經憑《眼淚為你流》、《今宵多珍重》等歌曲搶佔風頭，直至《Monica》面世後，形勢才開始逆轉。黎彼得直言這首歌挽救了張國榮的演藝生涯：「佢嗰陣時畀陳百強打到殘晒啦，冇我呢首歌，根本就冇張國榮，啱唔啱聽？」