ChillClub年度推介｜入圍機制有漏洞？Winka符合資格都無緣新人獎

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》今個星期開始透過Facebook Live公布各大獎項入圍名單，並邀請歌手現身直播拉票。其中一個焦點放在本年度的「Chill Club年度新人」得主誰屬，張天賦（MC）、呂爵安（Edan）、曾比特（Mike）等一眾新人將再次展開一場龍爭虎鬥，不過投票未開始，這份26人入圍名單已經成為外界焦點，因為有3位於2022年出道的新人，意外捲入這場2021年新人大戰。



一眾入圍今年度「Chill Club年度新人」的單位中，有3個係2022年出道歌手，反而有位2021年出道而合資格嘅歌手唔喺入圍名單。（直播截圖）

2022新人太早派台至ViuTV宣傳

根據官方提出的入圍資格，只要在上年3月7日至今年2月27日的52個星期內，歌曲MV曾經出現在《Chill Club推介》，或歌曲順利在「Chill Club推介榜」上榜的新歌手，即可角逐新人獎項。今年不乏在1、2月派歌出道的新人，但他們之所以被列入今年的入圍名單，主要原因是沒有留意ViuTV頒獎禮的選舉期於何時結束，在年初已經將歌曲派往ViuTV宣傳，一旦MV在選舉期內已經於《Chill Club推介》播出，就會被視為上年度新人。其實上年的ViuTV頒獎禮並沒有出現這個情況，但今年則有Ah Hei、黎啟峰（Edward）和谷旻三位2022年新人，因他們的MV提前在《Chill Club推介》中播出而提前入圍，硬撼Edan、MC等一眾新人獎熱門。

Winka達標仍未入圍新人獎

相比3個2022年出道歌手提前角逐新人獎，相信有位符合角逐獎項資格的2021年新人未出現在入圍名單，才是樂迷最感到困惑的地方。說的是今年加入女團COLLAR的Winka（陳泳伽），她在上年已經以獨立音樂人身份出道，先後推出《CUPID-19》和《無名》，甚至曾經現身新城頒獎禮的新人宣傳活動。而《CUPID-19》的MV也曾經先後出現在去年7月17、29日，及8月17、20日的4集《Chill Club推介》中，理應被視作2021年度的新人，有望以個人身份挑戰師兄Edan、Lokman（楊樂文）、Fatboy（梁業）和193（郭嘉駿）。如今ViuTV卻將Winka從入圍名單中剔除，難道是因為加入COLLAR，而令Winka放棄爭新人獎？

Winka早在參加《全民造星IV》時，已經以新人身份現身新城頒獎禮記招。既然符合資格，為何Winka又未能入圍？（葉志明攝）

一齊睇睇「Chill Club年度新人」入圍名單：