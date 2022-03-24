《01眾樂迷》精選3月份派台歌　JW新歌點中被Friend Zone痛苦

歌手沒有受到疫情影響，不但開始透過音樂陪伴樂迷，甚至在幕後陣容上帶給大家驚喜。來到3月份，有很久沒有推出新作的歌手重新出發，透過全新曲風向樂迷介紹不同面向的自己，以下5首在3月推出的派台歌，絕對值得大家用一點時間細味。



JW王灝兒《納斯卡線》：又一暗戀K歌代表作

JW自從加盟星夢以來，終於推出非劇歌，陣容除了找到創作《心之科學》的Howie（翁厚樑）和黃偉文外，更再次與《矛盾一生》的編曲、監製周錫漢和黃兆銘合作。新作是JW擅長的傷情歌，歌詞也談著暗戀時只能稱兄道弟的心態，有幾分《大哥》的影子，刻骨銘心的程度絕對能與《矛盾一生》相提並論。

唔理係Friend zone定係俾人當兄弟姊妹，暗戀嘅感覺絕對唔好受，《納斯卡線》就係以暗戀為題材。（MV截圖）

Yuki Lovey《點點》：過山車式編曲細訴濕疹之苦

繼前年與The Hertz合唱《Lay On My Shoulder》後，樂迷終於再聽到Yuki Lovey的新歌。歌曲在編曲上非常豐富，前段的暗黑感過後，後段則聽到有種在電子遊戲上聽到的愉悅感。原來歌詞是談及自己飽受濕疹困擾時的心路歷程，聽眾如果受皮膚病纏繞，或許就能透過這首歌找到情緒出口。

欣賞Yuki Lovey嘅新歌，除咗可以細味編曲，仲可以聽清楚濕疹患者嘅心聲。（MV截圖）

Kerryta 《#RBF》：為厭世臉人士平反

環球今個月推出電子專輯《Tracks of March》，一口氣推出5首旗下歌手的全新派台歌，其中Kerryta的新歌在題材和曲風上都較搶眼。今次採用復古電子曲風，與厭世臉的型格不謀而合。而題材能為一眾不願掛上笑容的人平反，並非凡事悶悶不樂，而是在忙碌生活下，或許連笑的力氣也沒用。

Kerryta用新歌代表一眾帶著厭世臉的人澄清：「我冇表情唔代表我嬲緊。」

區子琳《瘟疫在愛蔓延時》：報答歌迷久候誠意之作

Paula雖然是上年新人，但相隔一年後才帶來這首新歌。題材上將失戀的自身經歷加上疫情元素，貼近大環境之餘，也令Paula更快掌握演繹時應有的情感。而經歷長時間的沉寂，她也找到一個適合自己的旋律和風格，聲線上比出道作《怕甚麼》更有發揮。

新歌不論是曲風還是MV造型，都與《怕甚麼》截然不同。

鄒旻諾《Happy Songs》：Rap住探討父子關係夠破格

來自「巨聲4幫」的Eric，出道以來的作品一直在不同曲風上尋找突破，前作《迴》更得到張敬軒讚賞。新歌《Happy Songs》則大玩Hip Hop風，題材說著兒子面對一個患重病的父親時所經歷的心路歷程。除了欣賞Eric再次敢於鑽研其他曲風，也可以透過新歌反思自己與父親的關係。