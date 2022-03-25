趙增熹義務為有線抗疫歌監製　梁卓偉親自獻聲為醫護打氣

有線電視及香港開電視近日推出《有線‧香港開電視陪你在家開心啲》計劃，全方位陪伴觀眾共度疫境。其中為讚揚及感謝各界醫護人員於疫境中日夜堅守崗位、奮力保護香港人健康，有線寬頻集團聯合非牟利機構香港醫樂人與醫護團隊，共同策劃並錄製醫護打氣歌《不要放棄 Never Give Up》，以歌曲傳達醫護人員為港人作戰，從不放棄的香港精神，以及表達對醫護人員的感激與支持，同時為香港人打氣。

有線寬頻行政總裁黃思遠(左二)邀請著名音樂人趙增熹(右一)，聯合非牟利機構香港醫樂人與醫護團隊，共同策劃並錄製醫護打氣歌《不要放棄 Never Give Up》。

《不要放棄 Never Give Up》由40多位醫護界人士合力作曲、填詞、演奏並演唱，當中包括港大醫學院院長梁卓偉教授及中大醫學院院長陳家亮教授，並邀請到著名音樂人趙增熹先生義務擔任監製。《不要放棄 Never Give Up》即日起於有線電視、香港開電視77台，以及旗下各網絡及社交平台播放。

著名音樂人趙增熹是次為歌曲義務監製，正因其女兒同為醫生，深深明白醫護於疫情期間的辛勞與壓力：「疫情下，他們於高危環境工作，應付龐大的工作量。透過這次製作醫護打氣歌曲計劃，醫生們能夠抽時間合力創作歌曲，實在非常難得及有意義。希望歌曲可以鼓勵大家一同奮鬥。難關總會過，大家不要放棄。」

由一眾熱愛音樂的醫護人員組成的非牟利機構香港醫樂人，為是次製作打氣歌《不要放棄 Never Give Up》的主力。香港醫樂人創辦人及總監之一、中大醫學院精神科學系副教授麥敦平醫生擔任編曲崗位：「聽到多位同事的聲音時，我非常感動。香港人於疫境之中已經做得很好，繼續努力，一天定會好過一天。」負責作曲作詞的家庭醫學專科龔敬樂醫生指：「我們只用了一兩天的時間，已集合了逾30位同事為此事出力，亦要多謝趙老師（趙增熹）於半小時內答應協助，義務擔任監製。大家一呼百應，非常難得。透過歌曲，希望大家可以同心抗疫，亦借用歌詞為大家加油：永不要放棄，世界會變得更美。」