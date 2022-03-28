聲夢JUNIOR｜十強席位全女班　Isabel結他走音照表演反得到好評

昨晚（27/3）完滿結束的《聲夢JUNIOR》產生4個《聲夢傳奇2》參賽席位，分別由Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、Charlotte（繆昀希）和Kiele（鄧曉殷）取得。事實上，今次比賽的十強席位全部由女生包辦，開賽前夕呼聲甚高的Breman（張鍩民）也無緣決賽舞台。



Isabel結他走音無礙發揮

十強參賽者中，唯獨Isabel（黃可琳）是來自Band Group，也是唯一一位選擇自彈自唱的選手。在盲聽測試中被選為三甲的她，在決賽當晚決定演繹鄭秀文《交換溫柔》，其他選手在演出時或許會遇到一點走音的問題，但Isabel的表演中就連結他也走音，令在場的人都非常驚訝。幸好Isabel在唱歌方面的表現沒有被影響，杜自持稱讚她的應變能力十足：「我見到Tommy（節目結他手）好想過去幫佢tune返好支結他，我都想，但係你好嘢，因為你可以克服呢樣嘢，仲可以唱得咁穩定。我鍾意你把聲，非常好。」不過Christine Samson在讚賞之餘也不忘教訓Isabel：「你真係冇畀佢影響到，所以有一樣嘢，我會叫你集中啲，唱好你嘅歌先。之後再彈好你嘅結他同tune好你嘅結他，我覺得呢幾樣嘢非常緊要。」

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Caitlin獨特聲線成致勝關鍵

十強參賽者中，Caitlin（楊秉頤）與Kiele（鄧曉殷）一樣選擇以英文歌應戰，她翻唱《Hopelessly Devoted To You》時的表現展示了一把辨識度高的聲音，加上穩定發揮，令她迅速得到評判歡心。杜自持在未宣布四強結果時已經提前恭喜她：「因為你有一把獨一無二嘅聲，好容易會成為你嘅標記，呢樣嘢係有好大幫助。」最後她與Kiele一樣，雙雙躋身四強，能夠參加《聲夢傳奇2》。