Dark黃明德新歌自揭留班黑歷史　出道前約法三章：唔止要讀完中學

以唱作人身份加入樂壇，18歲的英皇新人黃明德（Dark）今日（28/3）推出首支派台作品《留班同學》。歌曲由Dark及新晉音樂人K Tsang合作作曲、林若寧填詞，算是Dark的自白。

18歲的Dark黃明德，原來只是位中五學生。（資料圖片）

Dark目前仍是一名中五學生，曾於中一、中二兩度留班，貪玩、成績差是留班主因，出道的第一首歌，他決定用音樂分享自己，將自己最真實、最羞愧的一面寫進歌曲，更直截了當將歌名改為《留班同學》：「初中嘅我比較反叛，上堂瞓覺、唔交功課，甚至同幾個同學偷偷地喺學校過夜。最後畀學校記過兼留班收場。」

出道作《留班同學》除了記錄初中階段被學校記過及罰留班的經歷，也比喻聽眾好像回到兩年前的抗疫日子，有種原地踏步的感覺。

中學生涯留班兩次，自然被標籤成壞學生，Dark雖然不愛課本，但喜愛畫畫，更在哥哥的薰陶下，學起結他，從而愛上創作和表演，與同學自組樂隊擔任低音結他手。一次歌唱比賽，令他獲唱片公司賞識，簽約成為歌手。一直當低音結他手的他，執起咪高峰後有另一番成功感，坦言珍惜這個機會，並跟公司約法三章：「專注歌唱事業同時要兼顧學業，唔單止要完成中學課程，目標更要係大學大專。我相信大專嘅生活同體驗，可以為我日後嘅創作注入更多養份，為咗成為一個更好嘅創作人，我會盡力。」

Dark和公司約法三章，承諾在專注歌唱事業的同時不會荒廢學業。

新歌除了是自己創作及自白，放諸近年香港兩年的抗疫日子，亦令大家產生共鳴：「今年我哋再次經歷兩年前嘅抗疫日子，甚至更令人沮喪，大家就好似喺過去兩年原地踏步，我哋都成為左《留班同學》。」另外，MV則以動畫呈現， Dark笑言自覺樣貌不討好，所以以動畫形式表達歌曲：「對於自己個樣冇自信，同埋演技麻麻。其實最主要係符合番我而家呢個年紀，動畫會比較容易接受同投入。為了令插畫師更了解自己對歌曲的想像和畫面，自己都畫咗啲story board參與。」為了配合動畫MV，Digital Cover亦以手繪畫製作。

除此之外，Dark認為自己在疫情期間出道，對於大眾認識自己亦有很多局限，所以逢星期三、六亦於自己社交平台開Live（Instagram: darkwong0812），名為Dark Room Live。 提到首次開live，Dark坦言學到不少東西，亦發生蝦碌事：「突然間有啲技術上問題，影響到live嘅運作同埋自己嘅心理質素，不過喺呢件事上亦學識咗teamwork同埋信任。要相信團隊，就算發生問題，作為表演者首先係要專注番表演，其餘嘅事就係要相信同交畀團隊同埋幫自己嘅人處理。」由於拍攝live的studio飼養多隻貓咪，令喜歡貓咪的Dark十分雀躍：「覺得成個氛圍好好，可以同佢哋玩吓，同埋有隻貓係咁拍我腳板底，因為我唱歌時，對腳會跟住拍張郁，可能佢以為我係玩具，所以係咁打我隻腳。」3月30日晚上9點，Dark將會首度演繹新作《留班同學》，期待可以在Dark Room Live同大家見面。