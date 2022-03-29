樂壇核數師｜TVB自己人盡幫 ViuTV為公平連MIRROR有歌都唔上榜

轉眼間，2022年已經過了四分之一，《樂壇核數師》今個星期重溫五台歌曲榜在過去13個星期的成績。目前為止，今年已經有兩首五台冠軍歌，除了張敬軒的《On My Way》外，還有今個星期贏得商台冠軍，衛蘭（Janice）的《Little Miss Janice》。而兩個電視台的冠軍歌列表，不知不覺間呈現了兩種極端。



TVB力谷《聲夢》學員

在五台歌曲榜中，只有TVB「勁歌金榜」有歌手贏得一首以上冠軍歌，分別是陳柏宇（Jason，《對得起自己》、《有我》）和姚焯菲（Chantel，《原來談戀愛是這麼一回事》、《靈魂伴侶》），Jason和Chantel目前也是今年擁有最多冠軍歌的歌手。其實「勁歌金榜」今年13首冠軍歌中，力谷《聲夢》學員的意向也非常明顯，他們在榜內至今已經有5首冠軍歌，甚至擔任導師的Gin Lee（李幸倪）、Janice、泳兒都紛紛贏得冠軍歌，似乎有種回到以前的失衡狀態。

MIRROR喺Chill Club 冇冠軍歌

至於ViuTV近年來似乎也不太希望旗下歌手一年內捧走「Chill Club推介榜」大多數冠軍歌，嘗試營造一種公平、不偏私的印象，結果目前為止推介榜的13首冠軍歌中，雖然張天賦（MC）、ERROR的Fatboy（梁業）和葉巧琳（Mischa）都出身自《全民造星》系列，但MIRROR成員不但連一首冠軍歌都沒有，甚至並非首首都能上榜，因此社交平台的留言區不乏「鏡粉」表達不滿的字句。這個現象對MIRROR的支持者而言確實難以接受，但其他歌手的作品同樣值得被肯定，樂壇要做到百花齊放，需要的是一個能令不同歌手有良性競爭的平台，而非「逢MIRROR派台必冠」的排行榜。

睇睇MIRROR成員今年喺「Chill Club推介榜」嘅表現：

+ 2

點擊圖輯睇2022年第13周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，衛蘭贏得首支五台冠軍歌：

+ 5

「中文歌曲龍虎榜」，側田事隔3年再奪冠軍歌：

+ 5

「勁爆本地榜」，Jer今年首奪冠軍歌：

+ 5

「Chill Club推介榜」，葉巧琳首度贏三台冠軍歌：

+ 5

「勁歌金榜」，陳柏宇贏第二首TVB冠軍歌：