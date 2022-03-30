鄧小巧受盡網絡欺凌被嘲「豬扒」　發長文：得到愛唔一定要生得靚

歌手鄧小巧與加拿大男友「白先生」於本月初宣布在加拿大舉行婚禮，身在外地的小巧更邀請到一眾好友，包括許廷鏗、鄭欣宜等人，一同參與網上直播結婚儀式。新婚應該幸福快樂，但小巧昨日（29/3）連續在Instagram上載兩個Post，指遭受網絡上的言語暴力，被網民攻擊「醜樣」、「肥」、「豬扒」，決定為自己發聲：「得到愛，唔一定要生得靚。」

恭喜小巧！（鄧小巧Facebook圖片）

小巧透露由公佈求婚到結婚都收到很多祝福，但同時都收到一些惡毒難聽的說話，更指投身樂壇後，一直都聽到不少，不過今次就更加離譜，寫道：「嚟嚟去去，以前對我嘅攻擊都係醜樣、肥、豬x，生成咁樣學咩人做歌手之類。結婚之後就話『鬼佬真係重口味』、『多個人去外國做雞』、『呢啲豬扒真係鬼佬先食得落』諸如此類。朋友話：唔洗理呢啲留言啦，咩都有人講。但好能（難），各式各樣嘅語言暴力就係因為大家『唔理』，所以一直以嚟某一小撮人就橫言無忌。網上嘅語言暴力好可怕，因為留言嘅人見到你，但你可能永遠見唔到留言嘅人。我哋好經常批評別人嘅外表，肥嘅太肥，瘦嘅太瘦，靚嘅整容，性感嘅就係蕩婦。總之就要搵到你睇唔順眼嘅地方，然後暗中背後指住人哋謾罵，好似呢個世界上仲欠缺好多惡毒嘅人。莫因惡小而為之 莫因善小而不為 我哋就係包庇一啲小惡行，慢慢縱容出大惡行。而同時，我相信可能曾經惡毒嘅你，都曾經受過傷害、被無理指責，或者同樣被語言/身體暴力過。但將恨傳播，唔會為自己同世界帶嚟任何好處。但將恨傳播，唔會為自己同世界帶嚟任何好處。」

發文後有不少網民及圈中人留言讚好及支持，不過小巧表示看到留言後知道大家想安慰自己，但自己並沒有感到大受打擊，反而是想指出就是這種態度才會縱容語言暴力。小巧再發文解釋整件事並不是在意與否的問題，而是對與錯的問題：「有時後唔係在唔在意，而係啱唔啱。我哋第一時間唔係應該同人哋講『唔好理啦』，因為語言暴力同肢體暴力一樣對人有傷害，一個係睇得到，一個係睇唔到。就例如如果有人俾人打，你唔會話：『唔好理佢啦』『呢啲人唔值得俾attention』就係因為語言暴力好無形，針唔吉到你嘅肉，你就同人講：唔好理佢啦 其實係二次傷害。」

小巧受夠網絡欺凌，發長文望世界多一點善意。（IG/@tangsiuhau）

小巧直言自己不是唯一被語言暴力的人，亦不會是最後一個，但希望自己是其中一個可以講出來的人，當然無論別人說什麼，都會好好過生活，但偶爾難過亦屬正常。但如果有些人的語言暴力，可能會影響某些人的醫生，變得鬱鬱不歡，嚴重甚至有情緒困擾：「我哋當然控制唔到人哋講咩，但我哋絕對有權利指出呢件事唔啱。最後，我亦唔希望大家詛咒會語言暴力嘅人，因為如我上一個post講，佢哋可能都有被傷害嘅經歷。我只係希望大家在網上/日常對世界嘅溝通，多啲善意。」