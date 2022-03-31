張國榮逝世19周年｜35年前為赴日登台　度身訂造《無心睡眠》

2003年4月1日，一代巨星張國榮傳出死訊，對整個演藝圈而言是個沉重打擊，即使來到19年後的今天（1/4），一眾樂迷都非常掛念「哥哥」的歌聲，紛紛透過電影和歌曲緬懷偶像。今年「哥哥」其中一首代表作《無心睡眠》也迎來面世35周年，在當時日韓改編歌盛行的風氣下，這首歌的意義和價值並不能以獎項來衡量。



35年前的《無心睡眠》，絕對是「哥哥」歌迷心中的經典作之一。（MV截圖）

邀本地班底為日本音樂節寫歌

1987年對張國榮而言相當重要，他決定告別恩師黎小田轉投新藝寶唱片，收錄在《Summer Romance》專輯的《無心睡眠》由同期的唱作人郭小霖作曲，林敏聰填詞。當年「哥哥」獲邀參與東京音樂節，當時希望在台上演繹一首顛覆過去《Monica》、《有誰共鳴》等曲風的作品，郭小霖在收到邀請後便創作了《無心睡眠》的旋律。收到歌曲後，其他人都認為成功演繹的難度太大，唯獨「哥哥」自信滿滿，不但認為難度一般，聽後更覺得十分高興，於是再交給林敏聰填詞。不過林敏聰卻無意中把難題交給幕後團隊，原來這份歌詞是沒有歌名，在所有人都找不到林敏聰時，「哥哥」就決定以《無心睡眠》作為歌名。

不只東京音樂節，之後「哥哥」更帶《無心睡眠》到韓國電視台表演，這首歌在日、韓兩地都深受歌迷所愛。（影片截圖）

證明本地原創快歌實力

《無心睡眠》在當年的成績優秀，同時贏得1987年《十大中文金曲》和《十大勁歌金曲頒獎典禮》歌曲獎，尤其在勁歌頒獎禮中，雖然「哥哥」失落「最受歡迎男歌星」，但他連續兩年贏得「金曲金獎」。在當時日韓改編歌依然屬於樂壇主流的時代，《無心睡眠》是第一首由本地音樂人作曲、填詞而贏得「金曲金獎」的歌曲，證明本土原創音樂在當時仍有一定捧場客。3年前令「哥哥」一炮而紅的《Monica》同樣是快歌，但旋律是改編自吉川晃司的同名歌曲，未算充分突顯香港音樂特色，相比之下，《無心睡眠》在當時確實創了香港風格強勁快歌的先河。

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