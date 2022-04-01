張國榮逝世19周年｜黃子華曾唱《第一次》　諷聽眾唔明歌詞照點歌

一代巨星張國榮在19年前的今天（1/4）離世，消息震撼所有樂迷和影迷。過去「哥哥」留下不少經典金曲，但歌迷透過音樂緬懷偶像的同時，又是否得知歌詞表達的真正意思？黃子華就在15年前的棟篤笑《越大鑊越快樂》中，不但說起部份聽眾對《第一次》的誤解，更決定在台上高歌一曲。



張國榮在推出《Monica》後，1985年再唱同樣由黎彼得填詞的《第一次》，但這首歌是否真的適合描述人生中的每個「第一次」？似乎黃子華也十分介意。（MV截圖）

子華在台上自認是張國榮的歌迷，在聽歌的同時會對歌詞非常考究，認為歌曲要在適合場合點播或演唱才合適，偏偏1985年推出的《第一次》，他認為有些聽眾點歌的目的與歌曲本身的信息相差甚遠：「啲人好鍾意點嘅，因為歌名叫做《第一次》，好好點嘅，你哋都有好多個『第一次』㗎嘛。美玲今日第一日返幼稚園，我哋就點《第一次》畀佢聽！或者姨婆80歲第一次電髮，我哋又點《第一次》畀佢聽！」

自認係「哥迷」嘅黃子華，藉《第一次》談聽眾不理歌詞大意就點歌的現象。（影片截圖）

為了讓觀眾聽清楚《第一次》的意思，子華不但在台上一字不漏地唱出來，更邀請女觀眾上台，與她們近距離接觸。他坦言事前已經向填詞人黎彼得請教過：「我作為一個知識份子，我要盡責。我特登前幾個禮拜問過張國榮……嘅填詞人黎彼得。我問佢呢首歌講緊嘅『第一次』係咩，佢好爽快咁答『鹹濕囉！』但係我哋竟然唱咗呢首《第一次》咁多年，好多人都唔為意呢樣嘢。」

究竟《第一次》講緊嘅係關於咩嘅第一次？黃子華用黎彼得的口吻轉述：「鹹濕囉！」（影片截圖）

後來子華說著聽眾不太理會歌詞意思，原來是普遍香港人的生活模式和態度：「我哋都唔可以成日問呢樣嘢有咩意思、意義，即係你唔可以返工嗰陣問自己『有咩意義』，唔信嘅你聽日返工一坐低就問自己，你會想走㗎。奉勸你唔好問自己，問老闆，咁你聽日就可以唔使返。」不過他也明白，有時候不深究每件事背後意義，會令自己生活輕鬆得多：「好似每一樣嘢你都問有咩意思，做人有時候會好難做落去，就好似一代金曲，如果你聽得明白裏面其中一句歌詞嘅真正意思，你唔會唱到落去。」