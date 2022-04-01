Edward Chan否認監製MIRROR團歌有偏袒姜濤：有同其他人傾多咗計

陳志雲主持的網上訪談節目《Stephen·傾》踏入倒數最後兩集，最新一集除了請到音樂監製Edward Chan（陳浩然）外，更有林奕匡（Phil）和葉巧琳（Mischa）現身。近年Edward為MIRROR部份團歌擔任監製，更各自與姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）等有合作。他在訪問期間也談起與MIRROR合作後對12子的感受，又談起「鏡粉」稱自己偏心的指控。



Edward Chan與Phil和Mischa一同現身，齊齊接受陳志雲訪問。（影片截圖）

源於與花姐演唱會合作

Edward與MIRROR的緣分要由花姐說起，他指過去花姐都有擔任演唱會導演、監製工作，因此在工作上已經認識，在《全民造星》後就收到邀請為MIRROR和部份成員擔任監製：「我記得佢係message我嘅，話有兩個朋友想我幫佢哋做歌，一個係姜濤，另一個係陳卓賢。」問到錄MIRROR團歌時會如何收費，Edward笑說收費會比平常錄音高一點，但最著重的是製成品正式面世後的成就感：「錄音嘅過程都耐，平時錄一個人都要4個鐘，依家仲要係錄晒，慢慢你會對呢件事產生感情。例如你聽返錄音嘅時候，都會諗返起錄音嗰日發生嘅事，之後都會想精心設計啲嘢，出咗街之後會好開心有人留意到。」

Edward與花姐在演唱會工作上認識，及後開始擔任MIRROR及部份成員單曲的監製。（節目截圖）

歌曲獎冇投票畀姜濤

其後逐一問到對MIRROR成員的不同印象，Edward說Jer唱得最好，讚賞他表現穩定。當談到自己與姜濤相處時間較多，更能了解對方性格時，陳志雲即說：「你同梁泰來嘅訪問話你唔係偏心，但你真係有偏心，係咪？」Edward即說：「唔可以話自己係唔係嘅，好多人依家都有唔同評價啦，哈哈！同姜濤合作之後佢會同我傾下計，但係我確實都有同其他人傾多咗計，因為多機會見咗。」他也談到上年團歌中，只有《BOSS》有安排姜濤唱第一句，其他隊友都得到打頭陣的機會，更自爆在上年的叱咤頒獎禮票選中，自己都沒有投票給姜濤：「你問『我最喜愛的』，我好似冇透過畀歌手，但係我有投歌嘅。（邊首？）我反而投畀《E先生》喎，因為我英文名都係『E』開頭。」

Edward直言自己在叱咤頒獎禮將手上一票投給Edan的《E先生 連環不幸事件》，在男歌手和歌曲獎上都沒有投票給姜濤。（IG/ @edanlui）

續為Anson Lo製作快歌

當陳志雲繼續追問Edward最喜愛哪位MIRROR成員，Phil即出來解圍：「可能唔同日子有唔同答案呢。即係等於你問我鍾意自己嘅邊首歌，真係睇唔同時期嘅。」Edward說自己較了解姜濤，但最近會把握錄製新歌的時間與Anson Lo（盧瀚霆）詳談：「過程中會傾咗啲音樂、喜好，覺得同最初幫佢錄音嘅時候有轉變，大家真係熟咗。（佢有咩轉變？）其實佢冇變過，係我有變，我會同佢講多咗嘢，因為我有時錄音唔會講嘢。」Edward又透露在直播後要忙於為Anson Lo錄製新歌：「嚟緊做嘅嗰首係跳唱，但係會唔會係下一首推出嘅就未知，因為佢哋都話要做定啲歌。」他透露與Anson Lo合作時會著重節拍，又會給予他在Rap上有發揮空間。

Edward認為自己在與Anson Lo的錄音過程中開始作出改變，令自己更深入認識對方。（資料圖片）

盼MIRROR繼續進步

至於問到MIRROR哪位成員最有進步空間，Edward笑說：「我唔係做晒佢哋啲歌喎，只可以喺合作過嘅人揀一個啦。啱啱Edan攞完新人獎，咁我祝佢今年繼續進步啦！」之後他坦言每位成員在唱歌技巧上都要繼續進步：「尤其是依家網上嘅直播多咗，現場嘅演出少咗，而我覺得佢哋嘅進步空間係要識得放大、縮細，知道喺網上直播嘅時候應該點，去到大啲嘅表演場地又有另一個方法。嚟緊應該都會有機會喺唔同場合表演，所以真係要有進步啦。」

Edward直言每位成員在現場演出時都有進步空間。（影片截圖）

Phil認MIRROR令樂迷再次追聽廣東歌

與Edward詳談前，陳志雲也趁機問Phil和Mischa如何評價MIRROR帶來的樂壇新氣象。Phil直言第一次接觸他們的作品時已經預計到，往後MIRROR在市場將佔一席位，但沒想到對香港樂壇的影響會如此深遠：「早幾年都感受到好多人已經冇留意廣東歌，少咗人聽廣東歌。你問我呢一刻，我係估唔到大家會返嚟支持返廣東歌，唔係純粹叫人支持，而係做一啲新嘅嘢，用熱血、衝勁，令大家覺得有興趣，先會有依家呢個效果。」Mischa也認同MIRROR的出現為樂壇帶來一股衝擊，坦言十分佩服每一位成員的付出：「好努力嘅人未必得到成功，但係佢哋堅持好努力去做，我好尊重佢哋每一個。」

Phil和Mischa都分享自己對MIRROR的看法。（影片截圖）

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