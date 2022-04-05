Happy Me｜Jerald出山盼廣東歌打破地域界限：唔需要依賴香港

過去與陳奕迅合作無間，近年轉為組合P1X3L監製的Jerald（陳哲廬），今年決定出山首唱廣東歌《Happy Me》，透過最擅長而玩味重的快歌，嘗試用音樂帶來歡樂。新歌除了決定以NFT形式發售，更匯集定居加拿大的音樂人一同製作，Jerald則專注擔任幕前角色。背後原來代表著一股來自海外的廣東歌勢力崛起：Vantopop。



Swing第二次解散後，Eric Kwok都有推出個人作品，但Jerald則全心全意退居幕後，最近突然出山推出第一首個人單曲《Happy Me》，令樂迷大感驚喜。（網上圖片）

溫哥華+廣東歌=Vantopop

「Vantopop」在字面上將加拿大溫哥華與廣東歌融合，由野佬結他手何兆基，及徐繼宗、謝國維等於溫哥華定居的香港音樂人發起，鼓勵當地音樂從業員繼續創作廣東歌，從而啟發世界各地的音樂人啟發廣東歌的可能性。而《Happy Me》正是「Vantopop」企劃下今年推出的第一首單曲，歌曲創作、製作全部在加拿大完成。

現身《本週Jer住你》的何兆基、徐繼宗、謝國維，擔任《Happy Me》曲、編、監的Allan Lau，甚至唱和音的Athena Wong，現時全部都在加拿大溫哥華定居。（影片截圖）

Jerald為新歌重新錄製自己的網台節目《本週Jer住你》，除了親自拆解技術上的細節，更談及「Vantopop」的概念。他認為今次突破地域限制出歌，有助音樂人推出作品時減少香港市場帶來的限制：「Cantopop係唔需要依賴香港，唔需要依賴唱片公司、藝人、電台係咪鍾意。喺香港，如果出到一首歌要過好多關。做完demo要睇唱片公司嘅A&R鍾唔鍾意，之後仲要開會畀上頭，畀藝人，又要過佢哋嗰關。之後就睇嗰首歌派唔派台，隨則依家好多都會派台。派咗台又要過電台嗰關，每個電台都要過，可能呢個電台鍾意，但係嗰個電台會唔鍾意，一唔鍾意就唔會播，冇人聽到。」

雖然在缺乏資金下，製作規模未必如其他歌手般龐大，但Allan和Jerald都看中「Vantopop」帶來的自由度。（MV截圖）

「Vantopop」其實並非組織，只是一個概念，雖然由部份音樂人發起，但只要身處加拿大而有意製作廣東歌，就可以按照個人時間表隨時發布，及後只要Hashtag「Vantopop」即可，Jerald希望用行動帶出一個概念：「廣東歌唔一定要喺香港先做到。唔同地方生活會有唔同嘅文化，可能嗰度嘅本地文化會有唔同。例如我要喺阿根廷做廣東歌，可能都會收到當地文化影響，有另一個味道。喺創作上，肯定會有更加多發展空間。」