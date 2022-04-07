美國饒舌歌手Goonew上月被槍殺　疑似屍體驚現追悼派對嚇窒網民

美國饒舌歌手Goonew與上月18日（BigWizzle），於美國麻薩諸塞州（Massachusetts，麻省）遭遇槍擊，搶救不治身亡，終年24歲。據知美國警方仍在為事件調查中，大批粉絲及饒舌界歌手們都表示難以接受死訊。美國時間日前（3/4），Gooenew的好友在華盛頓一夜店為他舉行追悼派對，有不少歌迷都慕名前往現場，但竟然發現偶像的屍體就掛在舞台上，場面驚嚇。

24歲的Rapper Goonew於上月18日被槍殺身亡。（IG/@goonew64）

有歌迷拍攝了追悼派對的情況，並將片段及照片上載到Twitter，隨即引起極大迴響。在片段中看到神域現場的人士有的隨著音樂跳舞，有的卻面無表情，亦有部分人盯著台上的屍體。據外媒報道，夜店Bliss Nightclub方面表示事前對於追悼全不知情，並向任何感冒犯的人士道歉。消息指，夜店負責人正調查台上的屍體是否真實，不排除會作出法律行動。

在片段中清楚看到，疑似Goonew的屍體掛在台上，並穿上黑色衛衣、破爛牛仔褲及白色波鞋，而頭上亦戴上王冠及眼鏡。有大批網民看到片段後，留言表示不安，更指如果這真的是Goonew的屍體，將遺體掛在台上的做法非常不恰當。亦有人對於Goonew的屍體仍保存的這麼好而感到驚訝，並留言問「呢個世界發生咩事？」、「屍體不會腐爛嗎？」、「咁都得？」、「太恐怖喇！」。