陳明憙疫情下滯留加國無阻新歌面世　加入音頻治療助樂迷克服恐懼

陳明憙（Jocelyn）近年積極推廣音頻治療，並積極將之結合旋律，製作成流行曲，為樂迷帶來另類音樂新體驗，繼去年推出第一章《聲之靜》探索內心後，第二章以前作國語版《生之靜》與世界共生，全新作品《多謝恐懼》作為第三章的姿態面世，其MV亦在日前上架。

Jocelyn新歌延續《音頻治療單曲系列》，今次除了音叉，還用上新道具框鼓。

《多謝恐懼》繼續滲入音頻治療元素，除了聽到在《聲之靜》裡介紹過的音叉，也能聽到音頻治療道具框鼓。陳明憙請來李耀誠（John Lee）演奏一段有助安穩內心恐懼的節奏。框鼓的每個聲音分別屬於「地 水 風 火 太虛」，通過不同的打法產生特別的混合節奏，讓人們仿佛置身於大自然中，用堅定的節奏和音頻來對抗恐懼帶來的不安，保持內心平靜。陳明憙《音頻治療單曲系列》，由第一章開始通往內心的路程，現在來到第三章，讓我們閉上眼睛，聆聽，並且「多謝恐懼」。

Jocelyn新歌中利用框鼓奏出有助安穩內心恐懼的節奏。

今次的新歌和MV面世，看似簡單如常，背後卻經歷多重難關，Jocelyn受疫情影響，打亂工作預定計劃：「原本諗住我去完加拿大探親過新年後返嚟拍MV，點知去到加拿大嗰邊，航班被取消，返唔到嚟，被迫滯留咗一陣。因為隻歌係講我哋擁抱恐懼，亦都係首輕快嘅歌，希望可以喺呢個艱難嘅時間推出到，可以幫到大家放鬆，亦都可以繼續我嘅《音頻治療單曲系列》，所以唔想延遲。」

人在加國，卻無計可施，如同「困獸鬥」般，幸好Jocelyn最後獲得一班「義氣好友」打救，她說：「其實嗰時自己都好恐懼、好驚，唔知點算，返唔到嚟，又唔知點樣出歌，好彩最尾真係被朋友救咗，佢哋知道我返唔到嚟，亦都願意繼續幫我拍MV，幾個好朋友出嚟幫手客串，我都好感激佢哋支持我。」MV中，看到著名DJ謝茜嘉等代友上陣，拍得自然流𣈱。

Jocelyn雖然未能親自上陣，但得到DJ謝茜嘉等代友上陣。

今次並非Jocelyn首次「被救」：「其實上次《聲之靜》都係，每次自己想出啲歌，可能都係想陪伴到而家嘅大家，經歷嘅難過嘅時候，其實自己都好被治癒到，好感動！啲朋友知道我返唔到嚟，就二話不說即刻肯幫手客串，所以我睇到個MV自己都眼濕濕，自己都安慰返自己嘅恐懼。」Jocelyn又坦言，一個沒有自己演出的MV，其實很少機會出現。

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Jocelyn早前已返港，並完成隔離「出關」，投入工作，她提到早前完成電視劇的拍攝，近日忙於新歌宣傳，亦會重拾音頻治療的工作，幾線發展，她說：「希望今年可以陸續出廣東歌啦！」