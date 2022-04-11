樂壇核數師｜AGA《Tomorrow》奪冠軍歌　證商台冇「唔鍾意環球」

本周樂壇流行榜成績，焦點再次落在商台與環球唱片身上。相信大家仍記得1月環球疑似與商台決裂，更發聲明直指商台「商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品，例如：AGA、Gin Lee、張學友及ONE PROMISE等等。」引起極大迴響，今日亦有報道指Gin Lee新歌又不入榜，商台繼續「唔鐘意」，但事實又如何呢?疑與商台決裂？ 環球回應：兩年來商台不太喜歡環球旗下歌手作品

，AGA的歌曲《Tomorrow》終於成為商台專業推介的冠軍歌！（IG/@agaseen）

由於環球表示沒有杯葛商台的意思，故歌曲依舊有派往商台，不過成績一直都未入理想。在叱咤頒獎典禮上奪得「樂壇生力軍男歌手」銅獎的曾比特（Mike），在1月推出的《新年快樂》，曾先後登上新城、港台歌曲榜，卻遲遲未打入商台「903專業推介」。而AGA的新歌《Tomorrow》於2月推出至今兩星期，終於從上周的第10位躍升至冠軍位置。雖然同屬環球的李幸倪（Gin Lee）於上月中退出而的新歌《剛好》仍未上榜，但本周AGA奪得冠軍歌，還要上周第十位，本周連跳九級登頂，就證明了商台並沒有「不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品」，至少沒有不太喜歡Aga。

另外，值得留意的是，在過去數周的走勢凌厲的MIRROR成員Ian（陳卓賢）的《留一天與你喘息》及Anson Lo（盧瀚霆）的《Mr. Stranger》分別排第11及15。在頭十位中，COLLAR的《Never-never Land》就升至第二位，而許廷鏗的《沒有人可以為你的幸福負責》就連升五位排第三。對於頭十位都沒有MIRROR或組合成員的作品，未知道是否大家已經開始聽厭MIRROR的歌曲？

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點擊圖輯睇2022年第15周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，AGA奪商台冠軍歌：

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「中文歌曲龍虎榜」張天穎奪冠軍歌：

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「勁爆本地榜」，Ian奪得冠軍歌：

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「Chill Club推介榜」，泳兒贏冠軍歌：