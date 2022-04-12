40歲Britney Spears再度宣布懷孕　自爆過去曾患產後抑鬱而感擔心

現年40歲的美國天后Britney Spears去年正式脫離父親Jamie Spears長達13年的監護權後，終於可以過回正常生活。除了宣布與拍拖6年的健身教練男友Sam Asghari訂婚外，今日（12/4）凌晨在Instagram宣布懷孕喜訊。

Britney與未婚夫Sam Asghari。（Getty Images）

Britney宣布懷孕喜訊。（IG/@birtneyspears）

Britney上載長文透露，早前去了夏威夷茂宜島（Maui）旅行後消瘦了許多，但體重卻突然反彈：「 一開始我在想：『天啊… 我的肚子發生什麼事？？？』我丈夫就說：『不是呀，妳是因為吃了太多才有懷有食物寶寶，傻瓜！！！』不過我還是去驗孕… 最終確認自己已懷孕👶🏼。4日後，我的肚子大得愈來愈厲害！！！如果有兩個在裡面… 我一定會瘋狂😬😬😬😬😬😬 …」更指為不讓傳媒追訪拍攝，亦會減少外出。

Britney與未婚夫Sam Asghari拍拖6年。（Getty Images）

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其後Britney表示過去懷孕時，曾患產後抑鬱：「我不得不說這絕對是非常可怕😔……當時女人不敢談論它……有些人認為，如果一個女人懷著嬰兒而這樣不停抱怨是危險的事……」為了保持身心健康，Britney直言今次會堅持每日做瑜伽。另外，未婚夫Sam亦有在個人IG中留言報喜，更表示婚姻及擁有孩子是充滿愛和尊重的穩固關係的一部分，而做父親是自己一直期待的事情，所以絕對不會掉以輕心。

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