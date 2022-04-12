林一峰疫情下無阻周遊列國　46歲生日出新碟向林子祥致敬

疫情影響全世界的正常運作，但無阻林一峰製作新專輯的步伐。他利用在家的時間練習唱歌，磨練編曲能力，終於用兩年時間，從緬甸開始，經過哥倫比亞，美國，到現在旅居的愛爾蘭，做好了個人第21張《子曰》專輯，碟內親自重新編曲製作林子祥作曲的13首經典作品，更特意選定在今年自己46歲生日當天推出。從第一張大碟開始，一峰一路都有翻唱阿Lam的歌，包括《追憶》、《花街70號》、《星光的背影》等，新專輯《子曰》特別是希望以一位創作人對另外一位創作人的全方位致敬。

《子曰》13首歌全部都是一峰翻唱林子祥的作品。

在碟內其中一首翻唱歌《分分鐘需要你》更是阿Lam經典歌中的經典，一峰認為：「這首歌能在不同的時空給人不同的安慰，希望這次我的演繹能夠帶給你一些溫暖。 2021年1月，當時自己正身在當時旅居的緬甸仰光，最疼自己的外婆在香港的深切治療部彌留，因為回港需要隔離的關係，自己怎樣都沒辦法送外婆最後一程，於是就一夜之間把這首歌的demo做起，傳送給在港的家人，在病房用電話給當時已在彌留的外婆聽，外婆有微微的笑，幾天之後，她就安詳地與世長辭。」一峰繼續用很長的時間把這首歌的編曲仔細做好，把專輯內其他作品誠懇地唱好是目標。他更特別強調：「『永遠估佢唔到』是我對林子祥先生音樂的最深刻印象，每次都有新的驚喜，而且長期保持良好狀態，絕對是唱作人的最高指標。這些歌在首次出版的時候已經做到最好，不可能，也不必超越，我只是從旋律與歌詞中提煉不同的層次，提供不同的角度，讓好的作品能夠繼續演化，以及對這位獨一無二的音樂人致敬。」