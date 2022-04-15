小心地滑｜黃偉文用歌詞談因果報應　珍藏歌名原來出自甜蜜橋段？

張天賦（MC）昨日正式推出新歌《小心地滑》，藉着過去未曾出現的搖滾曲風，再次令樂迷看到他與眾不同的一面。新歌既展現MC的暗黑面，亦令聽眾很快找到情緒出口，因為歌詞帶出的正是「善惡到頭終有報」，對壞人得到應有報應的渴求。



《小心地滑》再讓樂迷看到另一面的MC。（Instagram：@mcheung1201）

最初靈感來自溜冰場？

歌詞由大師黃偉文（Wyman）操刀，其實《小心地滑》和近期面世的《納斯卡線》一樣，都是自己多年以來珍藏的題材，但聽着徐浩高難度而帶有憤怒的搖滾曲後，加上近年來生活上遇到的各種不如意，便完成這份歌詞。雖然歌詞用字上帶點怒氣沖天的情感，但最初想到用「小心地滑」變成歌名的一刻，居然是因為一個溫馨場面：「本來一直想寫兩個人一齊甜蜜地ice-skating（溜冰），感情上嘅如履薄冰……咁嚟拆呢四個字先至似（以前快快樂樂嗰個）我嘅風格吖嘛……」

Wyman藉此感激MC及負責作曲的徐浩：「多謝呢套旋律否則我唔會寫到呢份歌詞，亦都多謝呢把聲音否則我寫到呢份歌詞都冇用。」（黃偉文Instagram圖片）

善意提醒中帶怨恨

在現實生活中，總會遇到行善者慘遭陷害，惡霸卻遲遲未得到應有懲罰的情況。此時此刻，有人會選擇跟隨主流變壞「保晚節」，但求今後過着安穩生活。但主角卻堅信「人善天不欺」，認為一生做盡壞事遲早會有報應，「時辰未到的／終有日還」。甚至希望他會長命百歲，長時間承受自己種下的惡果。一句善意的提醒加上怒火後，來到2022年就變成一個革新的問候語。

唱着搖滾曲風的MC，與過去主打情歌的形象已經很不一樣。（資料圖片）

地板比喻危機夠貼題

歌詞中除上述的一句外，「我期待／人沒仇報／天代追討」、「祝你盡量長壽些／病夠幾千晚」等歌詞都點中聽眾對仇人的怨恨，唯獨「全個世界／都有地板」一句，雖然符合主題，但在歌曲推出後有不少網民都拿出來討論。其實歌詞中的「地板」是說人生中遇過的不同陷阱，意思是全世界都有令自己滑到的機會，危機四伏，需要多加注意。正因人生中遇到的不同「地板」，才有後續對充滿分辨忠與奸的一灘灘水帶有期盼，只求「為害的／總會有晚踏中／落地像碎蛋」。