專訪｜Dark黃明德認被古巨基盛讚後有壓力：完全冇諗過佢會咁講

上年由英皇娛樂舉辦的《冤枉新秀訓練營》，一位以踢館者身份現身，年僅17歲的男孩在比賽中自彈自唱《Photograph》，得到台下的古巨基盛讚：「我一路聽，心裏面一路有兩個字：黐線！聽晒後有五個字：好聽到黐線！我好大膽咁講一句，如果你冇入到……冇俾唱片公司簽，你通知我一聲得唔得呀？因為我覺得佢哋走寶。」

他是黃明德（Dark），雖然今年踏入18歲，但他只是一位中五學生，皆因他操行不佳，先後在中一、中二留級，出道作《留班同學》所說的正是這段黑歷史。本來愛畫畫的他，在得到哥哥教彈結他後，開始組樂隊、參加比賽，當機會來臨的時候，他決定放手一搏：「由我開始唱歌嗰刻開始，我一直都有諗過加入樂壇做歌手，只係冇諗過咁快可以入到，以歌手身份加入演藝圈，當初都係純粹想試下。」

撰文：劉傳謙

攝影：梁碧玲

黃明德髮型: @ladolko Ladol Ko

髮廊: @mindner.professional

黃明德化妝：Khaki Yan

黃明德造型：Anson Lau



訪問當天，Dark過著一個與別不同的暑假，他直言期待重返校園的生活。（梁碧玲攝）

校內歌唱比賽獲Alton@MIRROR認同

Dark憑過去畫畫的天賦，雖然沒有過人的戰績，但足以令他獲賽馬會體藝中學收錄。這間中學過去不乏陳葦璇、劉俊謙、余曉彤（Hidy）等投身演藝圈的校友，但數到令Dark印象最深刻的一位，非MIRROR成員Alton（王智德）莫屬。一次校內歌唱比賽，令Dark有機會在Alton面前展示唱功：「有一年嘅比賽佢過嚟做評判，嗰年攞到冠軍，之後有個類似研討會嘅活動，佢就問我『我覺得你唱歌都幾好聽，有冇諗過入行？』」因為唱歌在校內技勝一籌，不單聽到朋輩笑言「歌手喎」、「幾時出道？」，甚至老師也開始鼓勵他參加更大型的歌唱比賽，結果他沒有參加電視台的歌場比賽，反而加入當時《冤枉新秀訓練營》的踢館組，11強的表演也令他備受期待。

每次在歌唱比賽有好表現，Dark坦言朋友都會笑說自己是歌星，也經常被問及何時出道，而Alton在歌唱比賽後的鼓勵，則令他印象非常深刻。（MV截圖）

獲古巨基稱讚反而有無形壓力

雖然在比賽中得到前輩古巨基稱讚，但Dark直言在緊接進行的決強賽前有股無形壓力：「得到佢呢句咁重量級嘅說話，好似有一支強心針打落嚟，但係我喺決賽反而有壓力，好驚佢失望，覺得我原來都只係唱到咁咋。佢唱歌真係好勁，咁啱又係最後一個畀評語，佢咁樣講我係有少少驚訝，完全冇諗過佢會咁樣講。」隨後加盟英皇，Dark認為眼前有機會就要把握：「佢哋同我講有呢個offer，我好少會主動拒絕，除非我真係要去外國發展或者移民。我冇呢方面嘅選擇，所以就冇諗過拒絕，反而遇到有機會就順住去做，只要有平台或者支援畀我繼續做創作已經好好。」

Dark曾經在比賽中自彈自唱《Photograph》，令基仔大叫黐線，今年則加入英皇正式出道。（資料圖片）

年少反叛兩度留班

留班，若非成績未達要求，就是操行不佳的懲罰。Dark形容自己小時候十分反叛，最調皮的一次經歷發生在他第三年的中學生涯：「嗰年有一個夜晚搞咗個rock band show，我同朋友貪玩，決定留喺學生會室過夜，第二朝先偷偷地行返出去，但係我哋畀校長同副校發現咗。因為我哋學校係有員工宿舍，佢哋就係住喺入面，最搞笑喺我哋朝早出去嗰陣仲攞咗粒波嚟踢，點止嘈醒咗佢哋，於是就畀佢哋發現咗，之後俾佢哋記小過。」雖然反叛，但Dark非常清楚底線，當時未成年固然要遠離煙酒，但他至今也盡量避免接觸：「食煙飲酒好影響之後嘅生活，唔淨止中學生涯犯嘅錯咁簡單。尤其我唔係一個好自律嘅人，一掂就好難戒到，有啲嘢真係開咗個頭就收唔返。」

雖然反叛，但Dark深深明白有些事無論如何都不能做。（梁碧玲攝）

哥哥經歷令自己痛定思痛

自從中二過後，Dark總算沒有再留班，他笑說是學校制度下帶來的最後通牒：「學校唔容許有學生留班多過兩年，所以我已經唔可以再留，如果唔係就會俾學校勸喻離校。」他再說起成為自己音樂路上啟蒙的哥哥，直至中三下學期，兄弟間的一段交談令他下定決心，開始認真對待學業：「我阿哥本身學業都差，甚至係未完成到中學生涯，因為咁佢先知讀書有幾重要，之後讀過好多唔同課程彌補自己過錯。加上媽媽本身年紀都比較大，佢同我講如果遲兩年畢業，媽媽就要遲兩年先退休。我已經遲兩年畢業，如果我畀學校踢出校，我就要搵第二間轉校，但係轉校通常都要你留一年，變咗咁就留3年學，咁會變咗無止境。我開始驚醒，揀科之後開始畀多好多心機讀書。」

在Dark右邊的哥哥，不但是他在音樂上的啟蒙，在人生課題上受他影響而得到啟發。（影片截圖）

要出歌先要讀好書

當然，與公司在簽約時的約定也是一個主要原因：「類似係一個條件交換，佢哋話會幫我出歌，但係我要應承返佢哋唔可以唔讀書，唔可以覺得依家有嘢做就唔讀書，無論到時喺呢一行發展成點，我都要完成埋學業，起碼要讀到大學。公司真係講到明如果我唔努力讀書，可能真係會唔幫我出歌，一定要畀佢哋見到我有進步。」雖然未想到大學的心儀科目，但Dark有意就讀歷史相關科目，原因不是希望探古尋今，而是方便自己將勤補拙：「就算miss咗呢堂，或者冇聽到書，你都可以靠自己睇書彌補，起碼都知道做緊咩；但係理科、商科的話，只要你錯過咗嗰堂，就算你上網睇片都追唔返。」

Dark過去以畫畫天賦和興趣入讀體藝，但他坦言現時對繪畫沒有鑽研的興趣，現時只用作消磨時間，或用畫作宣洩情緒。（資料圖片）

音樂發展以學業為重

說到自己的音樂喜好，Dark說自己愛聽經典情歌、K歌，尤其陳奕迅的作品。不過數到最愛的Eason作品，他反而推薦《六月飛霜》：「我聽過佢唱Live，真係好癲，先唔講唱歌技巧，佢畀我覺得係唱得好實在，只能講係好有感覺。」談到日後除了繼續在音樂路上發展，更需要開始準備公開試，他坦言：「話就話要平衡，但係都冇可能嘅，一定係會有一邊多啲一邊少啲，只係依家仲未體會到，因為仲放緊暑假，學業上要面對嘅都比較少，只係用zoom補課，做下功課，溫書。之後返實體課堂，我會盡量學業行先，完成咗呢方面嘅事先去做呢一行嘅工作，盡量將呢24小時除咗食飯、瞓覺、梳洗之外都會放晒喺呢兩方面。」