聲生不息｜16位歌手合唱《好歌獻給你》打頭炮　炎明熹宣傳片曝光

欣逢香港回歸25年及無綫（TVB）55周年台慶，TVB與芒果TV攜手合辦、聯同《我是歌手》原班人馬，組成頂尖製作團隊，誠意炮製音樂節目《聲生不息》作為獻禮，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典，為觀眾源源送上家傳戶曉的經典金曲。萬眾期待的《聲生不息》即將於下星期日（24/4）在翡翠台矚目登場。

《聲生不息》將在下星期日首播。

《聲生不息》繼率先發布一系列官宣海報後，再隆重其事邀來兩地多位紅星歌手，攜手獻唱由羅文原唱的經典歌曲《好歌獻給你》，由林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸（排名按出場序）重新演繹，該歌曲MV今日於翡翠台首播，為節目打響頭炮；眾歌手以扣人心弦的歌聲唱出經典，充份展現了歌曲優美的旋律及歌詞中「歌聲飄送千千里不計距離」、將「好歌」獻給廣大樂迷的深重意義。

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此外，大會亦釋出各歌手一分鐘個人宣傳片，談及對經典金曲及演藝人生的個人感受。《好歌獻給你》MV及歌手一分鐘個人宣傳片將由今日（17/4）開始陸續在翡翠台播出，而TVB多個網上平台亦已經線上發布，觀眾及網民留意收睇。