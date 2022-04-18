為歌而讚2｜楊宗緯翻唱《我想要》超催淚　觀眾兩大原因唔收貨？

內地歌唱綜藝節目《為歌而讚》最近開始播出第二季，節目將邀請不同歌手分別演繹大熱歌曲或新歌，並邀請抖音素人參與「百贊團」點評歌手表現。憑華語經典《洋蔥》一曲成名的台灣歌手楊宗緯，最近在節目中翻唱《我想要》的表現再次引起樂迷注意。



係楊宗緯呀！（影片截圖）

發揮「苦情歌王」特色

《我想要》是內地網絡歌手蓋君炎的作品，說著對現實生活在艱苦奮鬥下，仍未能達到心中所想的無奈。歌曲在推出後吸引不少愛唱歌的網民翻唱，「我想要天上的月亮和地上的霜」這句歌詞，過去就時常出現在抖音中，絕對稱得上是一首網絡神曲。這次楊宗緯代表「熱歌陣營」挑戰這首名曲，在影片中都不時看到現場觀眾聽得雞皮疙瘩，配搭精心設計的背景特效，令在場絕對大部份觀眾都讚不絕口，唯獨有兩位觀眾對楊宗緯的表現有點意見。

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承諾尋求音樂風格突破

其中一位同樣是音樂內容創作者，她認為這位「苦情歌王」過去留下了不少熟悉的作品，歌聲也令人非常深刻，因此當楊宗緯保守地選擇一首情歌，會覺得有點可惜，希望他往後表演可以跳出舒適圈。此時他突然預告：「我已經在籌備下一張Rap專輯。」不過他不小心把Rap說成Replay（重唱），自己也不禁大笑一場。後來他解釋這只是一個誇張的說法，並預告轉唱新歌時會令人耳目一新：「下一首歌就是會有很大反差。」不少觀眾都說非常期待。

斥揀錯歌因為自己唔鍾意？

《為歌而讚》的其中一個賣點是，台上的觀眾不論背景是否與音樂有關，都能直接在歌手面前點評，情況與過去在《勁歌金曲》看到，由市民組成的「音樂選民」相似。另一位批評楊宗緯的觀眾，過去都主力經營與留學、教育相關內容，是位英文老師，不過她不滿意的地方，卻是歌詞本身：「我對這首歌特別有意見，這個多少選得有點毛病。我想要『天上的月亮』，還有『地上的霜』，你到底想要啥？天上一腳，地下一腳。」這番評論令在場不少人聽得一頭霧水，不但楊宗緯本人不懂反應，就連嘉賓王嘉爾（Jackson）都皺起眉頭。此時馬上有觀眾反擊：「可能這個老師本身教英語，她的邏輯比較好，所以意境比較差。她討論是不要說『我想要天上的月亮』，那只有宇航員（即航天員）才能唱這首歌了。」雖然在場觀眾都紛紛叫好，但看來Jackson卻依然被這段對話弄得非常混亂。