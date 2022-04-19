樂壇核數師｜馮允謙連奪三榜冠軍即有好消息　8首新歌全面進場

今個星期三大電台流行榜成績大洗牌，情況在港台、商台更加明顯，因為歌曲榜至少有5首作品新上榜，部份是已經在其他電台龍虎榜出現過的歌曲，也有些歌曲屬近期推出，從未在其他流行榜出現的作品。除了大量新歌外，本周另一重點也離不開成績彪炳的馮允謙（Jay）。



Jay Fung《報復式浪漫》今個星期成績出眾。

Jay Fung暗示7月開3場個唱

Jay在2月推出的《報復式浪漫》，不論是原版還是與moon tang合唱的新版，不但深受樂迷歡迎，更在歌曲榜上得到不錯的成績。在今個星期，歌曲一口氣拿下商台、港台和TVB三台冠軍，有望力爭個人第一首五台冠軍歌。早前曾宣布開個人演唱會的Jay，突然說起有好消息：「問定先，7月2, 3, 4號你哋得唔得閒啊？」這番話疑似交代他將在7月初舉行3場個唱，若然屬實，對一眾歌迷而言可說是雙喜臨門。

Jay Fung突然出po叫大家留定7月嘅時間，莫非係開演唱會？（馮允謙Facebook圖片）

葛民輝驚喜現身Jan Curious新歌

除了Jay搶眼的成績外，在電台歌曲榜上出現為數不少的新上榜歌，同樣是樂迷值得關注的亮點。今個星期有8首作品首度出現在五大電子媒體歌曲榜上，當中Jan Curious的新歌《早晨》更邀得葛民輝出山，為歌曲加上Rap的部份，令聽眾在早上得到滿滿能量，迎接一日來要面對的挑戰，不論歌曲內容或班底都不比成績亮眼，呂爵安（Edan）的《Elevator》差。

在Jan Curious今個星期上榜的新歌《早晨》內，居然聽到葛民輝的聲音。（資料圖片）

即刻睇今個星期有邊8首全新上榜歌：

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