麗英新歌玩J-Pop與樂迷「回鄉」　AK、Alton@MIRROR現身MV還債

來自YouTube頻道「小薯茄」的麗英，今年決定在不同作品中加入自己喜愛的J-Pop元素，決定圍繞日本作為主題。而她在2022年的首支派台歌《東京一轉》便以疫情下不少人未能「回鄉」作為主題：「整個構思源於我們以前覺得去旅行是輕易的事，但疫情讓我們都未能出國遊歷，於是漸漸產生了不開心和壓抑的情緒，因此我和音樂團隊均想藉歌曲為大家打氣、抒壓；及想提提大家千萬不要灰心，因我們總有一日可以去旅行的！」今次作品的音樂班底份屬麗英好友，作曲的Daniel Chu是中學時期因音樂而結緣，填詞的鍾說（鍾雪瑩）則是拍攝《教束》後成了好友。

聽完麗英嘅新歌，相信大家只會更加掛住日本。

提起《教束》，相信大家自然會想起「不老騎士」，麗英在今次MV誠邀一眾成員岑珈其、周漢寧、唐浩然、Claudia、余家溢和程人富現身，演繹一班好朋友出遊時玩得開懷的場面：「可以再和『不老騎士』集合是很感動的事，對我而言《教束》是我人生的轉捩點，因為阿Mo這個角色給了我很多機會，令的一步步達到自己想做的事；他們更是我演員生涯裡佔很重位置的朋友，直到現在我們仍是一方有難，其他人便出現支持。他們均令我學識很多東西。其實自拍完《教束》後，彼此各有各忙而未能常碰面；要約齊人是一件難事，所以當知道他們可從百忙中抽空參演，我真的好多謝『不老騎士』，也視為一個聚會。」

麗英邀得《教束》內的「不老騎士」參與MV拍攝。

除了不老騎士義氣登場撐麗英外，另外更有兩位熱愛日本流行潮流文化的極密神秘嘉賓，就是MIRROR 成員Anson Kong（江𤒹生）同 Alton（王智德）：「會邀請AK和Alton的原因除了大家都喜愛日本外，另一原因就是我有份參與他們新歌《Rebound》的MV，所以今次到他們要『還債』做我MV嘉賓。 （笑）講笑講笑，最主要是我們較早時已認識；特別是AK，他是首位和我合唱的MIRROR成員，同時在《東京一轉》歌詞有提及到一瞬間美好的東西，所以我估若MV有AK加Alton的出現，觀眾睇到也會存有很美好的感覺。加上好想在這首對我有特別感受的作品內會有『不老騎士』、AK和Alton這班入行後認識的朋友一同參與，作為一份『旅行』的回憶與值得紀念的時刻。」

麗英更請到MIRROR成員AK和Alton參與MV拍攝，配合新歌中提及到一瞬間美好的東西。

今次的MV於香港一個充滿日本風情的場地拍攝，為了加重日本風情的畫面，導演特地問朋友借來一部由日本運到的卡車，並拍攝麗英坐於車尾很Chill地細看沿途風景，整個感覺的動畫感滿滿，這對於喜愛日本的她，可以於香港坐上這部卡車也是一個難忘的經驗。而Double A的神秘現身，其實為《東京一轉》埋下了一個密碼，就是於Chorus頭一句「天意難理解」的 Melody 靈感正正是來自Family Mart 進店時的門口聲，大家聽歌時也可以細心聽聽這個巧思，麗英亦期望大家聽完《東京一轉》後可以把苦澀與壞心情都一掃而空。

麗英新歌MV中出現的卡車，特意選擇從日本運來的款式。

麗英新歌MV中出現的卡車，特意選擇從日本運來的款式。

麗英期望大家聽完《東京一轉》後可以把苦澀與壞心情都一掃而空。