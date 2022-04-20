離別的規矩｜柳應廷再與吳林峰合作　改唱「貼地」情歌突破唱功

繼1月的《MM7》後，柳應廷（Jer）在今日（20/4）推出個人今年第二首單曲《離別的規矩》，為自己的音樂作品劃上一個新章節。這次新歌繼續與《迴光物語》、《狂人日記》班底合作，由吳林峰作曲、小克填詞、王雙駿（Carl）編曲、監製，但風格和題材與過去7首個人單曲截然不同，難怪他會形容前作《MM7》是首間奏曲。

這次Jer的新歌不再聲嘶力竭，不再飆高音，而是一首難度更「貼地」的慢板情歌。（資料圖片）

這次是Jer第三次與吳林峰合作，而小克和Carl叔叔更可說是御用音樂班底，過去的7首作品不論是快歌還是慢歌，Jer不是展現飆高音的能力，就是突顯在搖滾曲風中充滿爆發力的唱法。但其實在上年的拉闊演唱會後，不少人認為Jer雖然能駕馭難度極高的作品，但在演繹抒情慢歌上還需拿捏唱歌時的力度，希望看到他收放自如的一面。今次Jer再與吳林峰合作，終於嘗試演繹難度較低，但講究情感表達的慢板慘情歌。因應小克談及情侶離別的心碎感覺，旋律上較過去的作品平穩，加上Carl叔叔融入中樂的編曲，令不少聽眾都直呼Jer唱得揪心，看來他已經找到演繹慢板情歌的適當情感。記得Jer曾經在訪問說過，今年作品將以簡單、貼地為主，或許情歌對大部份歌手而言難度不太大，但對Jer而言可說是跳出過去在唱歌上的舒適圈。