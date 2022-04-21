黃妍與偶像魏如萱齊名感興奮　盼疫情過後飛往時代廣場Busking

Spotify的「EQUAL Global Music Program」企劃於每月選出不同歌手，為宣揚女性平權出一分力，最新一期由黃妍（Cath）成為香港區代表，其照片近日於美國紐約曼克頓區時代廣場（Times Square）的巨型LED螢幕上出現，Cath知道後都不敢置信，但坦言希望能到時代廣場街頭獻唱。

Cath成為Spotify「EQUAL Global Music Program」最新香港區代表。

「EQUAL Global Music Program」源於Spotify在一項研究中發現，在大大小小的音樂流行榜中，每5個音樂單位中才有一位女性音樂人的出現。為了要打破這種差異，Spotify所以特別炮製了一份歌單，當中收錄了每月搜羅自全球50個國家、35位具代表性女性音樂人的作品在其中，藉音樂傳遞女性力量，宣揚平等的女性權益。Cath於最近成為香港區的代表，而她的照片亦出現於紐約時代廣場的巨型LED螢幕上。

Cath知道後有點難以置信，更頻頻問同事：「真係㗎？！」定過神來，她即開心表示：「我偶像魏如萱都被選中過做代表，可以同偶像一樣成為其中一分子係好開心嘅！即係嗰啲Fans同偶像嘅情意結呢！」Cath又表示， Spotify「EQUAL Global Music Program」對她來說別具意義，她解釋道：「我唔係超級多人識，透過呢個活動，我可以去到美國，畀到更多人認識我，知道有我呢個唱作人嘅存在，係好好！同埋每個月向全世界推介唔同嘅女歌手係一件好事，大家可以藉此認識多啲有talent嘅女音樂人。」

Cath對於能與偶像魏如萱一樣，獲選為 Spotify「EQUAL Global Music Program」，感到非常興奮。（資料圖片）

Cath過去從未踏足過美國，但她都能想像自己的照片在時代廣場外展示有多震撼！難怪她會忽發奇想，道：「以前我成日喺街頭Busking，如果有機會去時代廣場，喺自己張相下面唱歌，都應該係幾神奇嘅事，不過嗰度極度繁忙，再加上疫情，呢個狂想都只能喺夢境發生了。希望疫情過後，可以有機會去呢個我曾經存在過身影嘅地方留影，都唔錯！」