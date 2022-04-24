Chill Club頒獎禮︱MIRROR大熱奪組合金獎：我哋把火會繼續燃燒！

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚（24日）播出，競爭極大的「年度組合」金銀銅得主終於揭曉，由人氣男團MIRROR大熱奪得金獎，而C AllStar和ERROR則分別為銀獎和銅獎得主。



MIRROR奪「CHILL CLUB年度組合」金獎。

一共有11萬人投票MIRROR為年度組合（投第一位：91900人；投第二位：16272人；投第三位：9825人）。

一共有11萬人投票MIRROR為年度組合（投第一位：91900人；投第二位：16272人；投第三位：9825人），隊長Lokman發表得獎感言時不忘感謝ViuTV以及一眾粉絲：「如果你覺得呢把火好嘅，唔好吝嗇你嘅燃料，我哋把火會繼續燃燒！」副隊長AK表示能夠在香港樂壇貢獻非常值得：「我哋12個可以走到呢一步一定唔係我哋12個嘅功勞，好多謝每位前輩同觀眾。曾經喺過韓國訓練，我好驕傲、好開心地可以香港人身份、喺香港以男團身份出道，多謝大家！」

Chill Club頒獎禮︱得獎名單持續更新 MC擊敗Edan、193奪新人金

完整得獎名單如下：

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第十首：RubberBand《Ciao》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第九首：林家謙《神奇的糊塗魔藥》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第八首：MC 張天賦《記憶棉》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第七首：C AllStar《留下來的人》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第六首：Jer 柳應廷@MIRROR《狂人日記》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第五首：張敬軒《悄郎君》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第四首：Edan 呂爵安@MIRROR《E先生連環不幸事件》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第三首：姜濤@MIRROR《Master Class》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第二首：MIRROR《BOSS》

「CHILL CLUB年度作曲人」：吳林峰

「CHILL CLUB年度填詞人」：黃偉文

「CHILL CLUB年度編曲人」：Ariel Lai

「CHILL CLUB年度監製」：Edward Chan

「CHILL CLUB年度新人」銅獎：193 郭嘉駿＠ERROR

「CHILL CLUB年度新人」銀獎：Edan 呂爵安＠MIRROR

「CHILL CLUB年度新人」金獎：MC 張天賦

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銅獎：Serrini

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銀獎：Jay Fung馮允謙

「CHILL CLUB年度唱作歌手」金獎：林家謙

「CHILL CLUB年度樂隊」銅獎：ToNick

「CHILL CLUB年度樂隊」銀獎：RubberBand

「CHILL CLUB年度樂隊」金獎：Dear Jane

「CHILL CLUB年度組合」銅獎：ERROR

「CHILL CLUB年度組合」銀獎：C AllStar

「CHILL CLUB年度組合」金獎：MIRROR

「CHILL CLUB年度女歌手」銅獎：陳蕾

「CHILL CLUB年度女歌手」銀獎：Serrini

「CHILL CLUB年度女歌手」金獎：欣宜

「CHILL CLUB年度男歌手」銅獎：林家謙

「CHILL CLUB年度男歌手」銀獎：姜濤＠MIRROR

「CHILL CLUB年度男歌手」金獎：Anson Lo＠MIRROR

「CHILL CLUB年度金曲」：Anson Lo＠MIRROR《Megahit》